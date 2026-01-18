UPDATE - Imaginile cu momentul în care cetățeanul indian a intrat fără să stea pe gânduri în apa înghețată pentru a salva fetița de 5 ani.

Cetățeanul indian are 47 de ani și lucrează în domeniul construcțiilor în țara noastră unde este stabilit de aproape 2 ani. Salvatorul a devenit cetățean de onoare al orașului Craiova după ce și-a riscat viața pentru copilă. Atât el cât și micuța salvată sunt încă în spital după ce au suferit o hipotermie severă. Însă medicii spun că starea lor este stabilă.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Totul s-a întâmplat după ce, potrivit martorilor, la un moment dat, copilul s-ar fi dat jos de pe sanie și ar fi fugit direct pe lacul înghețat, chiar sub privirile tatălui. Speriat, bărbatul a luat-o la fugă după cea mică. În doar câteva secunde, gheața de sub picioarele fetiței s-a spart și a căzut în apă, la 10 metri distanță de mal. Fără să stea pe gânduri, părintele a sărit după ea. Copila a stat cel puţin 20 de minute printre sloiuri în aşteptarea pompierilor.

”S-a intervenit cu o barcă pneumatică, mai multe ambulanțe SMURD și o ambulanță SAJ. Până la sosirea forțelor la locul intervenției, în salvarea minorului au fost implicate și șase persoane adulte. Toate persoanele implicate în eveniment, șase adulți și un minor, au fost transportate la spital, conștiente”, a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Craiova.

Singurul care a reușit să ajungă la fetiță a fost un cetățean indian în vârstă de 47 de ani care a ținut-o la suprafață până au ajuns pompierii. Atât fetița cât și salvatorul ei sunt internați în spital cu hipotermie severă.

”Fetița și un pacient au fost admiși în unitatea de resuscitare, ei fiind conștienți, stabili hemodinamic și respirator, însă cu un grad mai mare de hipotermie. Vor fi internați în spital pentru continuarea îngrijirilor și monitorizare”, a declarat Cristina Geormaneanu, medic primar medicina de urgență la UPU SMURD Spitalul Clinic Județean de Urgență, Craiova.

Pompierii fac apel la prudență și avertizează că lacurile îngheţate pot să devină capcane mortale.