În fiecare an, aproximativ șapte mii de oameni își cumpără ani de vechime pentru pensie ca să atingă pragul minim de 15 ani necesar pentru pensionare și să primească astfel pensia minimă de 1.281 de lei pe lună.

O persoană cu 13 ani de muncă primește un ajutor social de aproximativ 400 de lei. Cei care intenționează să iasă la pensie mai au la dispoziție doar câteva luni pentru a-și completa stagiul de cotizare la costurile actuale.

Conform legislației în vigoare, pot fi cumpărați cel mult șase ani de vechime, iar autoritățile atrag atenția că anii cumpărați nu pot fi utilizați pentru pensionarea anticipată.