Salvamontiștii i-au explicat bărbatului că nu au atribuții în acest sens, dar i-au dat o lopată pentru a căuta telefonul.

Nemulțumit, acesta a aruncat lopata în pădure și l-a lovit pe salvamontist cu pumnul în față.

”Lucrătorii Salvamont i-au explicat că nu au atribuţii în acest sens şi i-au oferit o lopată care să-l ajute să caute telefonul în zăpadă, rugându-l ca la final să înapoieze lopata. Supărat fiind probabil că unealta nu l-a ajutat la găsirea telefonului, bărbatul a aruncat-o în pădure. În momentul în care salvamontiştii i-au reproşat gestul, persona a devenit recalcitrantă şi a lovit pe unul din salvamontişti cu pumnii, la nivelul feţei”, au afirmat reprezentanţii Jandarmeriei Braşov.

Jandarmii au intervenit, iar agresorul a fost dus la sediul poliției din Poiana Brașov. El va fi cercetat pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe.