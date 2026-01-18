Cocalarii fac legea pe pârtie. Salvamontist lovit pentru că a refuzat să caute un telefon pierdut în zăpadă

Situație halucinantă în Masivul Postăvaru! Un bărbat a lovit un salvamontist pentru că acesta nu l-a ajutat să găsească telefonul soției pierdut de aceasta în zăpadă. 

Salvamontiștii i-au explicat bărbatului că nu au atribuții în acest sens, dar i-au dat o lopată pentru a căuta telefonul. 
Nemulțumit, acesta a aruncat lopata în pădure și l-a lovit pe salvamontist cu pumnul în față. 

”Lucrătorii Salvamont i-au explicat că nu au atribuţii în acest sens şi i-au oferit o lopată care să-l ajute să caute telefonul în zăpadă, rugându-l ca la final să înapoieze lopata. Supărat fiind probabil că unealta nu l-a ajutat la găsirea telefonului, bărbatul a aruncat-o în pădure. În momentul în care salvamontiştii i-au reproşat gestul, persona a devenit recalcitrantă şi a lovit pe unul din salvamontişti cu pumnii, la nivelul feţei”, au afirmat reprezentanţii Jandarmeriei Braşov. 

Jandarmii au intervenit, iar agresorul a fost dus la sediul poliției din Poiana Brașov. El va fi cercetat pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe. 