”În fapt, la data de 17 ianuarie 2026, în jurul orei 15:10, polițiștii din cadrul Secției 19 Poliție au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că unei persoane i-ar fi fost smulși cerceii din urechi, la o adresă din Sectorul 5.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au luat legătura cu persoana vătămată, fiind vorba despre o femeie, în vârstă de 68 de ani

În baza cercetărilor efectuate, s-a stabilit faptul că, în jurul orei 15:00, după ce femeia a intrat în scara blocului, a fost urmată îndeaproape de un bărbat.

Ulterior, la intrarea în liftul de la parter, acesta i-ar fi smuls cerceii confecționați din aur și ar fi încercat să părăsească incinta.

Persoana vătămată a urmărit autorul până la ușa de ieșire din scară, moment în care, pentru a-și facilita scăparea, bărbatul ar fi împins-o, aceasta căzând pe scări”, a transmis Poliția Capitalei.

La scrut timp, oamenii legii au identificat hoțul, un bărbat în vârstă de 55 de ani care a fost dus la audieri, iar ulterior a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propuneri legale.

Totodată, polițiștii au recuperat cerceii din aur de la o societate comercială de tip amanet.

Polițiștii le recomandă cetățenilor, în special persoanelor vârstnice, să nu încerce să urmărească sau să intervină singuri în astfel de situații, întrucât își pot pune viața și integritatea corporală în pericol.

În cazul comiterii unor fapte de natură penală, este important să fie apelat de urgență numărul 112 și să fie solicitat sprijinul poliției.