”Suntem o parte din părinții care au copii cu dizabilități, cu nevoi educaționale speciale, la Școala Specială „Sfântul Stelian” Botoșani. Noi am venit aici în speranța că acest memoriu pe care l-am trimis la toate ministerele, și instituțiile de stat, și instituțiile locale, sperăm să putem să-l înmânăm personal și domnului prim-ministru.

Să reușim prin această solicitare și directă să se deblocheze fondurile pentru renovarea școlii speciale. Copiii de la școala specială stau în două locații improprii. S-au făcut numai decopertări, nu există acoperiș, este în degradare majoră”, a declarat o mămică.

O altă femeie a subliniat că până acum ”s-a mers pe principiul ăsta: «Lasă că ei oricum nu știu, le dăm ce vrem noi». Și pentru... să ne înțelegem cumva vizavi de taxele și impozitele care ne-au fost... ajutorul care ne-a fost suprimat.”