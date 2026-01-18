Președintele Nicușor Dan a scris duminică, într-o postare pe rețeaua de socializare X, că privește cu neliniște evoluția schimburilor de declarații dintre partenerii transatlantici, în contextul intenției președintelui american Donald Trump de a introduce taxe vamale mai ridicate pentru statele care susțin Groenlanda. Șeful statului a subliniat necesitatea reluării dialogului pe canale diplomatice.

„Sunt profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice dintre partenerii și aliații transatlantici cu privire la evoluțiile recente. Trebuie să reluăm discuțiile directe între noi, la nivelurile diplomatice corespunzătoare”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de X.

I am deeply concerned by the escalation in public statements between transatlantic partners and allies regarding recent developments.

We have to resume talking directly to each other, at the appropriate diplomatic levels. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) January 18, 2026

Contextul reacției venite de la București

Poziția exprimată de președintele României a fost formulată la o zi după ce Donald Trump a anunțat măsuri comerciale împotriva Europei, invocând refuzul unor state de a accepta ca Groenlanda să fie cedată Statelor Unite. Germania, Franța și Marea Britanie au fost menționate explicit printre țările vizate de aceste decizii, alături de alte guverne europene incluse pe lista prezentată de liderul de la Casa Albă.

Țările europene menționate de administrația americană

Printre statele aflate în atenția Washingtonului se numără Germania, Marea Britanie și Franța, alături de alte guverne europene indicate în declarațiile publice ale președintelui american. Aceste țări sunt vizate de măsuri comerciale ca urmare a poziției lor față de Groenlanda.

Anunțul lui Donald Trump și detaliile tarifelor

Donald Trump a comunicat că Statele Unite vor introduce tarife vamale de 10% pentru opt țări europene care se opun ideii ca Groenlanda să ajungă sub control american. Mesajul a fost publicat pe platforma Truth Social, unde președintele american a enumerat statele afectate și a formulat acuzații directe. Conform precizărilor făcute, taxele de 10% vor fi aplicate tuturor bunurilor exportate de aceste țări către piața americană începând cu 1 februarie. Totodată, a fost anunțată o etapă ulterioară de majorare, urmând ca, de la 1 iunie, nivelul tarifelor să ajungă la 25%.

Referirile la negocieri și rolul Groenlandei

În finalul postării sale, Donald Trump a menționat posibilitatea deschiderii unor discuții diplomatice cu statele vizate. În același mesaj, liderul american a adus în discuție importanța Domului de Aur (Golden Dome) și rolul considerat crucial al Groenlandei în cadrul acestui sistem.

Declarația comună de sprijin pentru Groenlanda

Opt țări europene au transmis duminică o declarație comună de solidaritate cu Groenlanda, după amenințările președintelui american Donald Trump privind anexarea insulei arctice de către SUA, potrivit Reuters. „Ca membri ai NATO, ne-am angajat să întărim securitatea în Arctica, în interesul transatlantic comun”, au transmis Finlanda, Franța, Germania, Norvegia, Olanda, Regatul Unit și Suedia, într-un comunicat comun semnat alături de Danemarca.

Poziția statelor semnatare față de taxele vamale

În același document, statele semnatare au făcut referire la efectele anunțului formulat de Donald Trump sâmbătă, privind introducerea, de la 1 februarie, a unor taxe vamale suplimentare de zece procente. „Amenințările cu taxe vamale subminează relațiile transatlantice și prezintă riscul unei spirale descendente periculoase”, au arătat guvernele europene în declarația comună.

