Autoritățile atrag atenția că unele dintre aceste provocări pot avea efecte directe în viața de zi cu zi, inclusiv consecințe legale și financiare serioase, mai ales atunci când sunt implicați minori.

Avertismentul lansat de MAI privind noile provocări de pe TikTok

Ministerul Afacerilor Interne a transmis un mesaj public legat de apariția unor provocări periculoase pe TikTok, care îi împing pe anumiți utilizatori, inclusiv minori, să recurgă la gesturi riscante pentru a obține vizualizări. Printre situațiile semnalate se află aruncarea de obiecte voluminoase pe fereastră sau distrugerea mașinilor parcate pe domeniul public, acțiuni care pot pune în pericol viața oamenilor.

„Atenţie la provocările periculoase din mediul online! Tot mai multe trenduri apărute pe internet, în special pe platforma TikTok, îi determină pe unii utilizatori – inclusiv minori – să comită gesturi riscante pentru vizualizări. Au fost raportate cazuri de aruncare a obiectelor pe geam sau distrugeri de autoturisme, fapte care pun în pericol viaţa oamenilor”, transmite MAI.

În unele cazuri, astfel de acțiuni au inclus distrugeri serioase, precum spargerea parbrizelor, cu pagube materiale semnificative și riscuri evidente pentru cei din jur.

Consecințe legale și sancțiuni severe

Autoritățile subliniază că participarea la astfel de provocări nu rămâne fără urmări. În funcție de gravitatea faptelor, cei implicați pot ajunge să suporte sancțiuni care merg de la amenzi până la deschiderea unor dosare penale sau chiar pedepse privative de libertate.

„Participarea la astfel de „provocări” poate duce la amenzi, dosare penale sau chiar închisoare, în funcţie de gravitatea faptelor. Siguranţa contează mai mult decât like-urile!”, conchide MAI.

