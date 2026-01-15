5 din 10 titluri din topul general sunt dedicate sănătății, echilibrului emoțional și wellbeing-ului, arată on analiză Libris, realizată pe seama vânzărilor de anul trecut.

Două detalii interesante din analiză: o persoană fizică din București a făcut 170 de comenzi de-a lungul anului, iar un alt cititor, din Constanța, a cumpărat cărți în valoare de aproape 82.000 de lei.

Top 10 cele mai vandute carti de pe libris.ro in anul 2025:

1. Micul print - Antoine de Saint-Exupery

2. Nopti albe - Feodor Dostoievski

3. Marele dictionar al bolilor si afectiunilor - Jacques Martel

4. Omul in cautarea sensului vietii - Viktor E. Frankl

5. Puterea extraordinara a subconstientului tau - Joseph Murphy

6. Secretul Secretelor - Dan Brown

7. Creierul si misterele sufletului - Leon Danaila

8. Plante tamaduitoare - Nicolae Onu, Mihaela Onu

9. Revolutia glucozei. Echilibrarea glicemiei poate sa-ti schimbe viata - Jessie Inchauspe

10. Ferma animalelor - George Orwell

*Topul nu include autori din categoria Manuale, Carte Scolara

TikTok resuscitează clasici

BookTok continuă să aibă o forță incredibilă: „Ferma Animalelor”, „1984” și alte titluri clasice revin în topuri, citite de generații care le descoperă pentru prima dată. Nu profesorii, ci algoritmul decide ce devine cool.

Dostoievski, surpriza anului

Înteresant este și faptul că într-o perioadă în care lumea pare tot mai complicată, românii se întorc la autorii care pun întrebări grele. Dostoievski devine cel mai citit autor al anului, semn că oamenii caută profunzime, nu doar divertisment. La capitolul autori români, Ioana Pârvulescu conduce detașat — o alegere care arată apetitul pentru literatură elegantă, caldă, inteligentă.

4. Copiii rămân fideli marilor povești clasice

„Micul Prinț” continuă să fie cartea preferată a celor mici — și nu doar a lor. De trei ani e numărul 1 la categoria copii, semn că poveștile cu sens nu îmbătrânesc.

5. Tinerii vor adrenalină și fantezie

Thrillerul și romantasy domină zona Young Adult și cărțile în engleză. Adolescenții și tinerii citesc pentru evadare, pentru ritm, pentru lumi alternative.

6. Interes crescut pentru sănătate

„Marele dicționar al bolilor și afecțiunilor” ajunge în top 3 în 27 de județe. O dovadă că românii vor să înțeleagă mai bine ce se întâmplă cu propriul corp și cu cei din jur.