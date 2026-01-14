Liderul AUR a publicat pe pagina sa de Facebook un videoclip în care se adresează direct susținătorilor săi și anunță participarea la protestul programat pentru joi. În mesajul transmis, acesta critică dur deciziile politice recente și impactul acestora asupra economiei, agriculturii și condițiilor de trai ale românilor.

„Sunteți foarte disperați, atâta trebuie să țineți minte. Eu nu cedez, eu nu renunț, la mine nu merge cu intimidările pe care voi le stăpâniți. Pentru ce atâtea diversiuni, pentru ce atâtea minciuni, pentru ce încercați să găsiți pretexte, să speriați lumea, să păcăliți lumea, să le spuneți minciuni despre AUR, despre suveraniști. la proteste cică se dau 100 de lei și un hamburger.

Mie nu mi-e frică. Când am zis că nu particip la proteste a fost pentru a nu dăuna acelor proteste care trebuiau să apară. Eu nu sunt singur. Am în spatele meu zeci de mii de oameni care la fel nu cedează și nu se intimidează, mergem până la capăt. Pentru că nu puteți să ne denigrați pe salarii de mii de euro, zi de zi, ca să păcăliți lumea. Lumea vede că e frig în casă, lumea vede cât plătește la impozite, lumea vede că mor bătrâni înghețați în case.

Lumea nu e proastă cum o credeți voi. Vă deranjează foarte mult că ieșim la proteste, inclusiv la protestul de mâine, de joi. Da ieșim, pentru că într-un fel sau altul nu sunteți doar voi în România și că voi sunteți cei care au anulat alegerile și susțineți dictatura, susțineți impunerea de personaje sinistre, cu mari probleme, în funcții de conducere. Nu mai vrem sa fim conduși așa. Nu am nicio miză alta decât să se termine cu această dicatură și să revenim la normalitate și la țara noastră România.

Felul în care ați semnat acordul Mercosur, felul în care vor fi aduse cereale, carne din Brazilia, din Ucraina, pline de pesticide, e un total dispreț față de bruma de agricultori români care se încăpățânau să crească animale, să cultive cereale, legume, fructe pe pământul românesc arată cât de trădători puteți fi. Și mai devreme și mai târziu, chiar și la noi la români, ăștia de care vă bateți voi joc voi, o să explodeze mămăliga. Și eu o să fiu acolo. Tic Tac”, a spus George Suimion în videoclipul postat pe pagina sa de socializare.

