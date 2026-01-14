„Biserica Ortodoxă Română plătește impozite pe clădiri și terenuri utilizate pentru activități economice, impozitul pe veniturile din salarii și alte taxe relevante, în conformitate cu Codul Fiscal și regulile aplicabile cultelor religioase”, se arată în comunicat.

Patriarhia a subliniat și faptul că, încă de la începutul construcției Catedralei Naționale, au fost achitate toate contribuțiile fiscale legate de salarizarea muncitorilor și TVA-ul aferent materialelor de construcție.

Reprezentanții instituției au reamintit că scutirea de la impozitare a lăcașurilor de cult este o prevedere legală existentă și în alte democrații, menită să sprijine activitatea socială și comunitară a cultelor religioase.

73 de milioane de euro pentru activități filantropice

Patriarhia a mai evidențiat că în anul 2024, BOR a investit aproape 73 de milioane de euro în activități sociale și caritabile, prin intermediul a 867 de instituții și servicii de asistență socială de care au beneficiat direct peste 363.000 de persoane.

Aceste date nu includ acțiunile desfășurate la nivel local de parohii și mănăstiri, care oferă sprijin constant persoanelor vulnerabile — de la alimente și îmbrăcăminte, la servicii pentru bătrâni, bolnavi sau familii cu dificultăți.

„Biserica Ortodoxă Română rămâne cel mai mare filantrop al societății românești, prin programele social-filantropice derulate și resursele investite direct din contribuțiile credincioșilor”, se mai arată în comunicat.

Patriarhia avertizează că eventuale creșteri sau taxe suplimentare ar afecta direct beneficiarii acestor programe, subliniind rolul social și comunitar al Bisericii: „Afirmațiile simpliste privind cât ‘ar putea primi statul’ dacă anumite lăcașuri de cult ar fi impozitate diferit ignoră cadrul legal actual și rolul social real al cultelor religioase recunoscute”.