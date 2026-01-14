Măsura reprezintă o majorare de peste 60% și vine după aproape patru ani în care cuantumul alocației nu a fost actualizat.

„Să actualizăm alocația de hrană și standardele de cost pentru serviciile sociale este un gest de responsabilitate față de persoanele vulnerabile care depind zilnic de sprijinul statului. Din 2022, aceste sume au rămas la fel, în timp ce costul vieții a crescut constant.”, a declarat Florin Manole.

Ministrul Municii a precizat că, pe lângă majorarea alocației de hrană, va crește și finanțarea serviciilor sociale: cu 44% pentru serviciile destinate copiilor și cu 39% pentru persoanele adulte cu dizabilități.

„Sunt mai mult decât procente sau cifre într-un tabel. Sunt mese mai bune, condiții mai decente, centre care rămân deschise și servicii mai apropiate de standardele de demnitate pe care statul are obligația morală și legală să le asigure.”, a subliniat Manole.

Măsurile fac parte dintr-un pachet mai amplu de actualizare a standardelor de cost în domeniul social, anunțat de Ministerul Muncii la începutul acestui an.