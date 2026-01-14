Un sondaj al institutului Median arată că partidul Tisza, condus de Peter Magyar, are acum un avans de 12 puncte procentuale față de Fidesz, în creștere față de 10 puncte înregistrate în noiembrie.

Potrivit cercetării citate de Reuters, Tisza este creditat cu 51% din opțiunile alegătorilor deciși, în timp ce Fidesz scade la 39%.

Viktor Orban ar putea pierde conducerea Ungariei

Sondajul Median, realizat între 7 și 13 ianuarie, relevă că Tisza atrage majoritatea noilor susținători din rândul alegătorilor altor partide de opoziție, în timp ce Fidesz pare să piardă teren fără a reuși să atragă un electorat nou.

Un al doilea studiu, efectuat de Idea Institute între 31 decembrie și 6 ianuarie, plasează Tisza la 48% din intențiile de vot ale alegătorilor deciși, cu un avans de 10 puncte în fața Fidesz.

Premierul Viktor Orban, aflat la putere din 2010, se confruntă astfel cu cea mai serioasă provocare politică din ultimii ani.

Șeful guvernului ungar a menținut relații strânse cu Rusia în contextul războiului din Ucraina, l-a sprijinit deschis pe fostul președinte american Donald Trump și a avut frecvente tensiuni cu liderii Uniunii Europene.

În contrast, adversarul său Peter Magyar promite o orientare pro-europeană și pro-NATO, afirmând că, în cazul unei victorii, va urmări relații „pragmatice” cu Moscova.