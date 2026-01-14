Masa de aer rece va cuprinde treptat întreaga țară, aducând ger puternic în nordul și estul României și minime care pot coborî până la -18 grade Celsius. Fenomenul va marca revenirea unei perioade de iarnă severă, după mai multe zile în care temperaturile s-au menținut la valori apropiate de normalul datei.

Vineri: primele semne ale valului polar

Noaptea de vineri, 16 ianuarie, va fi una foarte rece, mai ales în Moldova, Muntenia, Dobrogea și estul Transilvaniei.

Precipitațiile vor fi slabe, predominant sub formă de ploaie în Banat și Crișana, mixte în Transilvania și ninsori locale în Oltenia, sudul Munteniei și Dobrogea. Izolat se va forma polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului și pe litoral.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -11 și 7°C, iar minimele între -13 și 1°C.

Sâmbătă: ger persistent în nord și est

Sâmbătă, 17 ianuarie, frigul se va accentua, iar gerul se va menține în nordul Moldovei pe timpul zilei și în nord, centru și est pe timpul nopții.

Cerul va fi variabil, iar ninsorile slabe vor apărea doar în zona montană și în sud-est.

Maximele vor varia între -11 și 4°C, iar minimele între -15 și -4°C.

În depresiunile estice ale Transilvaniei, valorile pot fi chiar mai scăzute. Local vor fi ceață și chiciură.

Duminică: nopți cu până la -18°C

Duminică, 18 ianuarie, valul de aer polar își va atinge apogeul. Gerul se va intensifica pe timpul nopții, când minimele vor coborî până la -18°C în unele regiuni. În nordul Moldovei, frigul persistent se va resimți și în timpul zilei.

Cerul va fi variabil, cu ninsori ușoare doar în Dobrogea de est. Vântul va fi în general slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane și în sud.

Potrivit meteorologilor, valul de aer polar își are originea în estul Europei, unde temperaturile au devenit extreme. În Rusia, între 14 și 18 ianuarie, se vor înregistra minime de până la -40°C în Siberia și de aproximativ -25°C la Moscova, semn al unui episod de iarnă arctică care se resimte și în Europa Centrală și de Est.