Lista țărilor afectate

Printre statele vizate de această măsură se află Somalia, Rusia, Iran, Afganistan, Brazilia, Nigeria și Thailanda, a precizat Fox News.

Reacția Departamentului de Stat

Până în prezent, reprezentanții Departamentului de Stat nu au oferit comentarii pentru Reuters în legătură cu conținutul notei. Conform Fox News, documentul transmite ambasadelor SUA să refuze eliberarea de vize în baza legislației existente, în timp ce procedurile interne sunt reevaluate, fără a fi stabilit un termen limită pentru finalizarea acestui proces.

Contextul deciziei

Pauza privind procesarea vizelor, menționată de jurnaliștii americani, apare în contextul măsurilor ample de restricție a imigrației implementate de președintele republican Donald Trump de la preluarea mandatului în ianuarie 2025.

Declarațiile președintelui Trump

În noiembrie, Donald Trump a declarat că va „stopeze permanent” migrația provenind din toate „țările lumii a treia”, după ce un cetățean afgan a comis un atac armat în apropierea Casei Albe, ucigând un membru al Gărzii Naționale.

