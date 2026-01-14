„Mai apar din când în când pe pagina mea din ăștia care sunt născuți la 14 ani. Nu mai pot cu ei, m-au înnebunit cu datoriile Realitatea. O să vă arăt în seara asta, au făcut colegii mei un material. Vă invit pe toți cei care rostogoliți această minciună să veniți aici, la sediul Realitatea, să vă arătăm documentele. De altfel, ele sunt publice, le puteți consulta în instanță. Datoriile nu sunt făcute de actualii patroni, nu sunt făcute de actualii angajați.

Cei care urlă că avem datorii sunt, de fapt, foștii angajați ai Realității Plus, în frunte cu Emilia Șercan, fix atunci a fost angajată doamna respectivă. Și o parte din ei care sunt la fugarul Ghiță, la emisiune, care au furat televiziunea atunci, asta s-a întâmplat. O să vă arăt ca să vă potoliți odată cu povestea asta. Foarte bine, să execute ANAF, statul român, să le bateți la ușă celor care au făcut acele datorii, în frunte cu jurnaliștii care au încasat atunci cărămizi de bani. Mulți dintre ei care acum sunt pro-europeni și cu NATO, toți au trecut pe aici exact în perioada când s-au făcut datoriile. Noi nu avem niciun fel de datorii. Cine mai scrie pe pagina mea asta primește block. Și ăștia care îmi spun „marș”, originalule, unul singur, nu mă mai plagiați, doar la mine sună frumos lucrul ăsta. Și vă spun la mine pe pagină până obosiți. M-am săturat de voi, cum m-am săturat și de așa-zișii suveraniști care doar dezbină, care se ceartă între ei că de ce vin la Alexandreasca. La mine la emisiune vine cine vreau eu, să fie clar. Nu îmi impune nimeni pe cine să chem și pe cine să nu mai chem.

Cei care au dovedit că sunt onești, am făcut și eu greșeli, ca orice om, lumea le-a văzut, trecem mai departe, nu ne pierdem vremea, unii au rămas blocați. Au o obsesie, sunt niște doamne, m-a și trimis astăzi cineva, care nu au altceva de făcut decât să scrie în fiecare zi despre mine, îmi monitorizează emisiunea, îmi fac publicitate.

Dar cei care credeți că faceți un bine domnului Călin Georgescu înjurând suveraniștii care ies în stradă, cei care vin și spun că le-am zis în decembrie 2024 să nu mai ieșim, da, v-am spus, și v-am și explicat de ce. Asta nu înseamnă să stați toată viața în casă. Vă tot spunem: ieșiți, e dreptul vostru constituțional să protestați. Dacă nu ieșiți, înseamnă că vă e bine. Desigur, cei în vârstă nu pot ieși, dar alții preferă să comenteze pe Facebook: de ce nu îi arăt pe unii la televizor, dar de ce nu vine nu știu cine în platou? Atât pot eu să fac, faceți și voi măcar un sfert din cât ne străduim eu și colegii mei și mulți alți jurnaliști suveraniști care își iubesc țara să facă.

Facem și noi cât putem. Și uite că sunt singura care vorbește despre studiile lui Nicușor Dan. Foști colegi ai lui spun că e geniu, am înțeles că e geniu la matematică, să rămână la matematică, că aici, la Cotroceni, e clar că nu are ce să caute. Din punctul nostru de vedere, din punctul de vedere al stăpânilor lui, cei care l-au pus președinte, e momâia perfectă, mincinos-șef, un clovn, nu dă doi bani pe români și România, nu contează decât aia din bula lui, cu cârfe își face selfie în avionul militar. Este obsedat să pună mâna pe justiție, vi l-a pus pe Ilie Bolojan premier, care mai are un pic și pune taxă și pe aerul de respirat. Să vă fie rușine celor care l-au votat pe Nicușor Dan la pachet cu Ilie Bolojan.

Îmi spun unii: ați pierdut alegerile, plecați acasă. Uite, nu plec de-a naibii, ca să vă fac vouă în ciudă. O să vorbesc în fiecare seară până vă iese pe nas și o să arăt tot ceea ce vouă nu vă place să arătăm. Căci, ce să vezi, impostorii ăștia, secta useristă, are tupeu după gafa lui Miruță, care și-a pus averea pe numele copilului, au decupat din declarațiile lui Miruță și au distribuit pe internet. A descoperit jurnalistul Andrei de Hillerin. Cât tupeu au! Unde sunt fact-checkerii? Unde sunt ăia de la Funky Citizens? Au tăiat ceva și se înțelege altceva, e scos din context. La ei e în regulă? Ei pot face orice.

Mi-a scris una: cum îl inviți pe acest Bădău, acuzat de hărțuire. Nu am văzut dosare pe numele lui, doar niște publicații din secta useristă care i-au făcut niște așa-zise investigații, dar care nu s-au finalizat cu dosare sau plângeri. Până una-alta sunt doar niște povești. Și când am văzut despre cine e vorba, pentru că, ce să vedem, domnul Bădău a fost coleg de facultate cu doamna Șercan. Acolo mai e profesor și domnul Bogdan Oprea, fost purtător de cuvânt la Băsescu, care înțeleg că le cerea profesorilor să iasă în stradă pentru doamna Șercan. Am văzut că e nervoasă, că e alergată pe stradă, eu nu fac așa ceva, dar să spun adevărul e dreptul meu.

Ce, nu e adevărat că ați luat 8 mii de euro pe lună de la Vântu? Nu e adevărat că ați cerut să vi se secretizeze lucrarea de licență? Voi, ăștia cu România onestă a lui Nicușor Dan, nu ar fi onest din partea lui Nicușor să spună de ce, din anul 3 de la București, m-am dus direct la anul 5 la Paris. Am înțeles, era un geniu, cică pe baza cărților citite, eu nu am mai auzit așa ceva. Poate e geniu, dar țineți-l la Paris, să-l ia Macron matematician la el.

Noi nu-i mai vrem și sper ca mâine, în stradă, la ora 18, la Universitate, să fiți cât mai mulți care nu-i mai vreți. Pentru că în fiecare zi mă întâlnesc cu voi și spuneți că nu-i mai vreți. Haideți în stradă, să trecem de la scris la fapte. Eu am candidat, le mulțumesc încă o dată tuturor celor care m-au votat, a fost un scor incredibil. Trebuie să facem mai mult de atât. Nu ne oprim aici. Nu mai scăpăm de ăștia dacă doar vorbim între noi și îi lăsăm să facă ce vor.

Uitați-vă că lucrurile se mișcă. Astăzi administrația Trump a oprit procesarea tuturor tipurilor de vize pentru 75 de țări, pe listă este și Republica Moldova. România nu e, din fericire. Dar lucrurile se mișcă, v-am arătat, ați văzut ce le-a transmis Robert Kennedy ălora din Germania, să lase medicii din pandemie în pace. Trump vorbește în fiecare zi despre libertatea de exprimare. Se mișcă lucrurile, dar trebuie și noi cumva, nu vă așteptați că vine Trump, are alte preocupări, Trump a zis America First și asta face. Doar nu o să vină să rezolve în România problemele.

Trebuie să se vadă că suntem mulți în stradă, să trimitem scrisori, lucrez la scrisoarea pentru Trump, trimit și la jurnaliștii americani, în multe locuri. Ca să știe și ei cu cine au de-a face aici, la București, care îl înjură pe Trump. O să aflăm în seara asta și ce s-a întâmplat în Danemarca.

Sunt jocuri interesante. Așteptăm conferința de presă din moment în moment la ambasada Danemarcei din SUA. Casa Albă nu a dat declarații despre rezultatul întâlnirii. Pe surse s-a aflat că i-au dat voie să se fumeze în Casa Albă, deși lui Trump nu îi place.

Bolojan a zis că e de acord să cumpere avioane după circul lui Nicușor Dan pe aeroportul din Paris. Vrea două, dar românii mor de frig în case.

Apropo, cei care stăteau în blocul explodat în Rahova i-au scutit de impozite. Păi la ce să mai plătească, nu vă e rușine? se miră domnul Ciucu, ce tragedie. Păi, mai Ciucule, aștept să ieși să spui unde s-au dus banii pe vremea lui Nicușor, la ce firme, cum au fost supraevaluate lucrările? De ce nu s-a rezolvat problema cu apa caldă și căldura? L-ați văzut pe Ciucu pe undeva? V-a păcălit în campanie și acum iese și plânge. O să vorbim și despre Mercosur, pentru că unul dintre cei mai buni profesioniști din România, Costel Vânătoru de la Buzău, singura stație de cercetare care mai produce semințe românești, explică de ce sunt în pericol și semințele românești din cauza Mercosur.

Știu că nicușoriștii sunt fanii mei, se uită la mine în fiecare seară. Dacă mă înjurați înseamnă că mă urmăriți în fiecare seară, ceea ce pentru mine e wow”, a spus Anca Alexandrescu în deschiderea emisiunii Culisele Statului Paralel.

Anca Alexandrescu: Am să redactez o scrisoare către administrația americană, către presa din America, să spun ce se întâmplă în România