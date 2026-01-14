Marius Pieleanu este de părere că social-democrații pierd votanți din cauza taxelor lui Bolojan, astfel că singura variantă prin care PSD să rămână la putere este să treacă în tabăra suveraniștilor.

„Partidul Social Democrat, în opinia mea, este într-o situație extrem de delicată la începutul acestui an, pentru că măsurile de austeritate exagerate, în opinia mea, pe care premierul Bolojan le-a impus, afectează în mod direct și indubitabil inima electoratului PSD, adică persoanele de vârsta treia și, în general, categoriile sărace de populație.

Impozitele și taxele astea exagerat de mari vor crea un transfer de electorat, firesc, natural, către AUR, al multora dintre cei pe care, până acum, îi nominalizam cu siguranță ca făcând parte din bazinul tradițional de vot al Partidului Social Democrat.

Dacă PSD-ul va ieși de la guvernare, eu cred că ăsta va fi motivul principal. Acela că, până la alegerile următoare, anticipate sau regulate, PSD-ul riscă să devină un partid oarecare, de locul 3, chiar 4. Și atunci, probabil că va fi o întâlnire, va fi o analiză foarte serioasă când toți liderii partidului se vor reuni la București pe finalul acestei săptămâni sau începutul săptămânii viitoare și vor lua o decizie.”, a declarat Marius Pieleanu la Realitatea Plus.