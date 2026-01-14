Imaginea, publicată de un prieten apropiat, o arată pe artistă optimistă și zâmbitoare, în ciuda incidentului medical grav care a necesitat internarea de urgență.

Prietenul artistei a adresat mulțumiri pentru medicii și asistenții care au avut grijă de Sofia Vicoveanca și a transmis mesajul artistei. „N-o să mâncați încă colivă” asta mi-a spus această Tina Turner de România adică inegalabila Doamnă Sofia Vicoveanca căreia îi doresc sănătate maximă!”, a scris acesta pe pagina sa de socializare.

Sofia Vicoveanca a dezvăluit care este secretul longevității. Artista are un ritual aparte: „Mai bine mănânci fructele, decât se le pui felii pe ten!”

Momente critice în urmă cu trei zile

Cu doar câteva zile în urmă, artista a trecut prin momente tensionate, fiind transportată de urgență la Spitalul Județean din Suceava în urma unui incident medical sever petrecut pe parcursul nopții. Intervenția rapidă a echipajelor de ambulanță a fost vitală, iar starea de sănătate actuală indică o evoluție stabilă și semne încurajatoare pentru artista de muzică populară.

Confirmarea oficială a spitalului

Spitalul Clinic de Urgență din Suceava a transmis ulterior un comunicat oficial privind situația Sofiei Vicoveanca. Purtătorul de cuvânt al unității medicale, medicul Tiberius Brădățan, a declarat că interpreta, internată după infarctul suferit în noaptea de sâmbătă spre duminică, se află în prezent într-o stare stabilă și primește supraveghere medicală corespunzătoare.

