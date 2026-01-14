Un scenariu de intervenție militară americană în Iran este descris de oficiali occidentali drept iminent, existând indicii că o eventuală acțiune ar putea fi declanșată în intervalul următoarelor 24 de ore, pe fondul unei agravări rapide a situației din Orientul Mijlociu.

Informațiile presei americane, europene și israeliene indică desfășurarea unor pregătiri concrete, în timp ce autoritățile de la Washington au inițiat evacuarea personalului dintr-o bază militară de prim rang din regiune. În paralel, Teheranul a transmis mesaje ferme către statele vecine, avertizând că instalațiile militare americane din zonă vor deveni ținte dacă președintele Donald Trump va ordona un atac.

Presiuni externe și control intern la Teheran

Contextul tensionat este amplificat de eforturile conducerii iraniene de a înăbuși ceea ce este descris drept cea mai gravă revoltă internă din istoria Republicii Islamice. În același timp, autoritățile de la Teheran încearcă să contracareze declarațiile repetate ale lui Donald Trump, care a evocat posibilitatea unei intervenții în sprijinul protestatarilor anti-guvernamentali.

Un oficial american a declarat miercuri că diminuarea efectivelor militare reprezintă o măsură preventivă, adoptată în urma unor avertismente formulate de un oficial iranian de rang înalt.

Surse occidentale: decizie de principiu, moment incert

Doi oficiali europeni au afirmat că probabilitatea unei intervenții militare este în creștere, unul dintre aceștia indicând că acțiunea ar putea fi declanșată în următoarele 24 de ore. Dinspre Israel, un oficial a declarat că Donald Trump ar fi adoptat deja o decizie de principiu în privința intervenției, fără ca momentul exact sau amploarea operațiunii să fie stabilite.

„Toate semnalele indică faptul că un atac al SUA este iminent, dar acesta este și modul în care se comportă această administrație pentru a-i ține pe toți în alertă. Imprevizibilitatea face parte din strategie”, a afirmat miercuri un oficial militar occidental pentru Reuters.

Evacuări parțiale și mișcări în Qatar

Autoritățile din Qatar au confirmat că retragerile de personal de la baza aeriană Al Udeid, cea mai mare bază americană din Orientul Mijlociu, sunt „în curs”, ca reacție la tensiunile regionale. Diplomați au precizat că anumite cadre au primit instrucțiuni să părăsească baza, fără a fi observate însă evacuări de amploarea celor desfășurate înaintea atacului iranian din anul precedent.

În același timp, Marea Britanie a decis retragerea unei părți din personalul său de la o bază aeriană din Qatar, în eventualitatea unor lovituri americane. Ministerul britanic al apărării nu a oferit un comentariu imediat.

Reprimare violentă și bilanțuri contradictorii

Donald Trump a amenințat în repetate rânduri cu intervenția în sprijinul protestatarilor din Iran, unde mii de persoane ar fi murit în timpul reprimării manifestațiilor împotriva regimului clerical. Atât autoritățile iraniene, cât și guvernele occidentale descriu actualele tulburări drept cele mai violente de la Revoluția Islamică din 1979.

Un oficial iranian a indicat un bilanț de peste 2.000 de morți, în timp ce organizațiile pentru drepturile omului vorbesc despre peste 2.600 de victime. Șeful Statului Major al forțelor armate iraniene, Abdolrahim Mousavi, a afirmat că Iranul „nu s-a mai confruntat niciodată cu un asemenea nivel de distrugere”, punând responsabilitatea pe seama „dușmanilor externi”. Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a caracterizat situația drept „cea mai violentă represiune din istoria contemporană a Iranului”.

Într-un interviu pentru CBS News, Donald Trump a avertizat că va adopta „măsuri foarte dure” în cazul executării protestatarilor și a încurajat populația să continue demonstrațiile, afirmând că „ajutorul este pe drum”.

Avertismente regionale și canale diplomatice blocate

Un oficial iranian, sub protecția anonimatului, a declarat pentru jurnaliștii americani că Teheranul a solicitat aliaților regionali ai Statelor Unite, inclusiv Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite și Turciei, să împiedice o intervenție americană, avertizând că bazele SUA din aceste state vor fi atacate în cazul declanșării unei lovituri.

Potrivit aceleiași surse, contactele directe dintre ministrul iranian de externe Abbas Araqchi și emisarul special american Steve Witkoff au fost suspendate.

Dispozitiv militar extins în regiune

Statele Unite dispun de forțe militare amplasate în întreaga zonă, incluzând cartierul general avansat al Comandamentului Central de la Al Udeid, în Qatar, precum și sediul Flotei a Cincea a Marinei SUA din Bahrain.

Accesul la informații din interiorul Iranului rămâne limitat, ca urmare a unei pene de internet. Organizația HRANA, cu sediul în SUA, a confirmat până în prezent moartea a 2.403 protestatari și a 147 de persoane asociate guvernului, alături de peste 18.000 de arestări.

Presiune economică și stabilitate forțată

Criza actuală survine într-un moment de fragilitate pentru autoritățile de la Teheran, după bombardamentele israeliene sprijinite de SUA din anul anterior și după reintroducerea sancțiunilor ONU legate de programul nuclear iranian, măsuri care au accentuat dificultățile economice.

Deși protestele au surprins conducerea, un oficial occidental a afirmat că regimul nu dă semne de prăbușire, aparatul de securitate rămânând funcțional. Televiziunea de stat iraniană a difuzat imagini cu funeralii de amploare, prezentate ca dovadă a sprijinului popular.

Președintele Masoud Pezeshkian a declarat că, atât timp cât guvernul beneficiază de susținere publică, „toate eforturile dușmanilor vor eșua”.

Zborul „Wing of Zion” și semnalele din Israel

Aeronava oficială a premierului israelian Benjamin Netanyahu, cunoscută sub denumirea „Wing of Zion”, a decolat din Israel și a survolat Marea Mediterană, alimentând speculații legate de o posibilă acțiune militară împotriva Iranului. Avionul a ajuns până în Creta, după care s-a întors în Israel.

Autoritățile israeliene au respins legătura dintre zbor și o operațiune militară, susținând că acesta face parte din activități curente. În trecut însă, aceeași aeronavă a părăsit spațiul aerian israelian înaintea unor atacuri asupra Iranului sau a unor represalii anticipate.

Zborul are loc pe fondul evacuării personalului american din mai multe baze regionale. Baza Al Udeid, care găzduiește aproximativ 10.000 de militari americani, a fost vizată anul trecut de un atac iranian, ca reacție la lovituri americane asupra facilităților nucleare iraniene.

Execuții anunțate și apeluri publice

Criza drepturilor omului continuă să se agraveze. Membrii familiei unui tânăr condamnat la moarte pentru implicarea în proteste au lansat un apel public către Donald Trump pentru intervenție.

Erfan Soltani, în vârstă de 26 de ani, ar urma să fie executat, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului. Rudele sale au protestat în fața închisorii Ghezel Hesar, locul unde acesta este deținut.

Șefa sistemului judiciar iranian a anunțat desfășurarea unor procese accelerate și aplicarea unor pedepse exemplare pentru cei acuzați de violență, în timp ce activiștii afirmă că acuzațiile sunt fabricate pentru a justifica execuțiile.

Organizațiile pentru drepturile omului susțin că bilanțul victimelor din actualele proteste nu are precedent în ultimele decenii, făcând trimitere la violențele care au precedat Revoluția Islamică din 1979.

