„Consecințele atacurilor rusești și ale înrăutățirii condițiilor meteorologice sunt grave”, a transmis Zelenski în mesajul său zilnic publicat pe rețelele de socializare.

Guvernul Ucrainei a primit sarcina de a coordona sprijinul pentru populație, iar președintele a subliniat că autoritățile vor cere ajutor suplimentar din partea partenerilor occidentali, inclusiv echipamente pentru reparațiile rapide ale rețelei energetice, conform AFP.

„Cartier general” pentru gestionarea crizei

Pentru a coordona intervențiile, va fi creat un „cartier general permanent de coordonare” care va supraveghea eforturile de restabilire a infrastructurii din capitală. Kievul a fost grav afectat de bombardamentele rusești din ultima săptămână, ce au avariat rețeaua energetică principală.

Klitschko cere evacuarea temporară a Kievului

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că jumătate din oraș a rămas fără încălzire, îndemnând locuitorii care pot să părăsească temporar capitala până la stabilizarea situației. Autoritățile au reușit între timp să restabilească funcționarea majorității rețelelor, însă infrastructura rămâne vulnerabilă la noi atacuri.

Alte orașe, în dificultate

Probleme similare se înregistrează și în alte orașe ucrainene, printre care Dnipro și Odesa, unde întreruperile de curent s-au intensificat în ultimele săptămâni. Autoritățile locale se confruntă cu dificultăți în asigurarea încălzirii și iluminatului public.

Atacuri reciproce asupra infrastructurii

Rusia continuă atacurile asupra centralelor electrice, instalațiilor de gaze și infrastructurii feroviare ucrainene, în timp ce Ucraina ripostează vizând rafinării și instalații energetice din Rusia.

Zelenski a făcut un nou apel la comunitatea internațională pentru sprijin urgent, menționând că Ucraina va intensifica importurile de energie electrică pentru a acoperi deficitul și a restabili serviciile publice esențiale.