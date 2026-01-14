Rasmussen a subliniat că președintele Trump „și-a exprimat clar opiniile”, însă Danemarca are o „poziție diferită”, în special în ceea ce privește statutul Groenlandei.

„Încă avem dezacorduri fundamentale, dar vom continua să discutăm”, a declarat ministrul danez.

În același timp, șeful diplomației de la Copenhaga a anunțat înființarea unui grup de lucru „la nivel înalt” între Danemarca și Statele Unite, care va căuta o „cale comună de urmat”.

Acesta va aborda preocupările Washingtonului în materie de securitate, cu respectarea „liniilor roșii ale Regatului Danemarcei”. Prima reuniune este prevăzută peste câteva săptămâni.

Rasmussen a reafirmat angajamentul Danemarcei față de cooperarea transatlantică, amintind participarea țării sale la campania militară din Afganistan și statutul de aliat apropiat al SUA.

Totodată, el a declarat că Copenhaga dorește „să schimbe poziția americană” privind Groenlanda, după ce Donald Trump a afirmat că insula „va fi a Statelor Unite într-un fel sau altul”.

„Am spus foarte, foarte clar că acest lucru nu este în interesul Groenlandei”, a explicat ministrul danez.

La rândul său, ministrul de Externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, a cerut revenirea la „relația normală” cu Washingtonul.

„Este în interesul ambelor părți să găsească un echilibru și să lucreze ca aliați. Suntem aliați, suntem prieteni”, a declarat Motzfeldt.