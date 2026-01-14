Primarul general Ciprian Ciucu a declarat că va comanda un audit la STB, pe fondul creșterii accelerate a costurilor de operare, care au ajuns, potrivit acestuia, la un nivel de două ori mai mare decât în perioada administrației Gabriela Firea, în timp ce călătorii plătesc tarife mai ridicate.

Edilul a explicat că analiza va urmări să stabilească exact cauzele acestei evoluții și a subliniat că nu deține un rol direct în numirea directorului companiei de transport.

Conducerea STB, decisă prin concurs, nu de primar

Ciprian Ciucu a arătat că, în acest moment, la nivelul STB este în desfășurare un concurs pentru Consiliul de Administrație, procedură demarată înainte ca el să preia funcția de primar general. În cadrul acestui proces au fost deja depuse CV-uri, iar viitorul director va fi desemnat de Consiliul de Administrație, nu de primar. „În acest moment la STB este un concurs pentru consiliul de administrație. Este demarat înainte să vin eu primar. Este în desfășurare. S-au depus CV-uri. Consiliul de administrație va numi directorul. Primarul este parcat pe stânga, pe undeva pe stânga în această decizie. Sunt și eu curios cine o să fie director. Sper să fie măcar pe bune concursul. Vreau să am un partener”, a afirmat Ciucu în cadrul unui interviu tv.

El a precizat că una dintre așteptările sale față de viitoarea conducere este lămurirea rapidă a situației financiare a companiei.

Cheltuieli explodate și semne de întrebare legate de contracte

Primarul Capitalei a indicat majorarea substanțială a costurilor de operare drept una dintre cele mai grave probleme ale STB. Acesta a spus că vrea să înțeleagă motivele concrete pentru care serviciul de transport public din București costă, în prezent, de două ori mai mult decât în timpul fostei administrații. „În primul rând a crescut foarte mult costul de operare și vreau să văd de ce. De ce mă costă acum serviciu de transport public în București de două ori mai mult decât pe timpul lui Firea? De ce? Sunt mai multe linii? Dăm 150 de milioane de lei la Voluntari pentru liniile lor? Vreau să văd de ce. Sunt contracte care sunt poate ciudate”, a declarat edilul general.

Auditul anunțat ar urma să analizeze inclusiv aceste contracte și modul în care sunt alocate sumele, pentru a stabili dacă există explicații obiective pentru creșterea cheltuielilor.

Insolvența, opțiune anunțată explicit

Ciprian Ciucu a avertizat că, dacă situația de la STB nu va putea fi clarificată și corectată, ia în calcul inclusiv varianta insolvenței, pe care a descris-o drept alternativă de ultimă instanță. „Nu vreau să vorbesc prostii, dar o să comand un audit acolo. Când înțelege cuțitul la os, nu mai stai și să mai optimizezi, să mai discuți, să mai negociezi. Ori e albă, ori e neagră, să fie foarte, foarte clar. (…) Alternativa, și o să spun și acest lucru, dacă n-o să mă înțeleg cu STB și cu ce se întâmplă acolo, este insolvență. Să fie foarte clar. Alternativa aceasta este”, a spus primarul Capitalei.

El a adăugat că, în acest scenariu, sindicatele ar prefera un dialog cu administrația locală, „decât cu judecătorul sindic”.

Reforme, nu proiecte spectaculoase

Referindu-se la prioritățile mandatului său, Ciprian Ciucu a subliniat că nu a promis proiecte grandioase, ci reforme și o mai bună organizare a orașului. „Dacă vă uitați la campania mea electorală, o să vedeți că nu am propus lucruri în acest mandat care să fie extraordinare. Am propus reforme. Am zis că în acești 2 ani o să fie mai multă ordine și curățenie. Asta e tot ce am zis”, a declarat edilul.

Lucrări în derulare și discuții cu BEI

În paralel cu situația de la STB, primarul general a anunțat continuarea investițiilor deja începute în Capitală. Acestea vizează reducerea riscului seismic, modernizarea rețelei de termoficare și proiecte de infrastructură rutieră. „Continuăm investițiile pe risc seismic, continuăm investițiile pe termoficare. Pompeiu. Astăzi am stat să mai caut o soluție să-l deblochez. Am găsit-o. Prelungirea Ghencea. Proiectele deja începute se vor întâmpla și vor fi finalizate”, a afirmat Ciucu.

Edilul a mai spus că a purtat discuții cu Banca Europeană de Investiții pentru cofinanțarea proiectelor de tramvaie. El a recunoscut că o parte dintre fonduri au fost pierdute ca urmare a unor corecții financiare, însă administrația locală caută soluții pentru finalizarea lucrărilor.

În ceea ce privește regenerarea urbană a zonelor centrale, primarul a explicat că sunt necesare planuri urbanistice zonale, studii de fezabilitate și resurse financiare consistente, subliniind că „lucrurile nu vor rămâne, nu vor stagna, ca să fie foarte clar”.

