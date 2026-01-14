UPDATE 10:56 - Sectorul energetic, în stare de urgență. Zelenski impune măsuri speciale pentru evitarea colapsului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri instituirea unor măsuri speciale în contextul crizei energetice care a lăsat jumătate din Kiev fără încălzire. Liderul de la Kiev a avertizat că situația devine tot mai gravă pe fondul atacurilor rusești asupra infrastructurii și al iernii severe. „Consecințele atacurilor rusești și ale înrăutățirii condițiilor meteorologice sunt grave”, a transmis Zelenski în mesajul său zilnic publicat pe rețelele de socializare.

Guvernul Ucrainei a primit sarcina de a coordona sprijinul pentru populație, iar președintele a subliniat că autoritățile vor cere ajutor suplimentar din partea partenerilor occidentali, inclusiv echipamente pentru reparațiile rapide ale rețelei energetice, conform AFP.

UPDATE 16:30 - Rada Supremă aprobă numirea fostului premier Denis Șmigal în funcția de ministru al energiei

Fostul prim-ministru ucrainean și până acum ministru al apărării, Denis Șmigal, va prelua începând de miercuri funcția de ministru al energiei, după ce Rada Supremă (Parlamentul) a aprobat numirea sa în această nouă funcție la propunerea președintelui Volodimir Zelenski, informează EFE.

UPDATE 15:00 - Bloomberg: Trimisul Casei Albe și ginerele lui Donald Trump urmează să se deplaseze la Moscova pentru o întâlnire cu Putin

Trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, şi ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, intenţionează să se deplaseze la Moscova pentru a se întâlni cu preşedintele rus Vladimir Putin, în timp ce emisarii lui Donald Trump lucrează la promovarea unui acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, anunţă miercuri agenţia Bloomberg, citând surse familiarizate cu acest subiect.

Întâlnirea ar putea avea loc chiar luna aceasta, deşi planurile nu sunt încă finalizate, iar calendarul ar putea suferi modificări din cauza evenimentelor din Iran.

Vă reamintim că cei doi reprezentanţi ai lui Trump s-au mai întâlnit cu Putin la Kremlin la începutul lunii decembrie, dar discuţiile nu au dus la rezultate concrete şi au fost urmate de noi negocieri separate, în Florida, Statele Unite, cu o delegaţie ucraineană şi cu trimisul lui Putin, Kirill Dmitriev.

UPDATE 10:46 - Donald Trump este singurul lider mondial capabil să-l oprească pe Vladimir Putin să ameninţe Europa, potrivit preşedintelui polonez Karol Nawrocki, scrie BBC.

Într-un interviu acordat Radio 4, acesta a declarat că liderul rus nu este de încredere, iar Europa trebuie să facă tot ce poate pentru a-l sprijini pe preşedintele Trump în eforturile sale de a pune capăt războiului din Ucraina.

UPDATE 10:10 - Volodimir Zelenski admite o situație dificilă în Ucraina

După aproape patru ani de război, situația din Ucraina continuă să se înrăutățească atât pe front, cât și pentru oamenii din întreaga țară, pe fondul temperaturilor sub zero grade, a declarat marți președintele Volodimir Zelenski, transmite miercuri dpa.

Rețeaua electrică ucraineană a fost grav avariată de atacurile repetate rusești, iar întreruperile de curent sunt acum o rutină. Cetățenii petrec adesea ore întregi în fiecare zi fără electricitate sau încălzire.

Zelenski a dat asigurări că electricienii lucrează de săptămâni întregi pentru a menține rețeaua electrică în funcțiune, subliniind că temperaturile sub zero grade reprezintă provocări extraordinare.

El a menționat în discursul său video zilnic că Ucraina a fost vizată din nou de atacuri rusești cu rachete balistice, drone de luptă și rachete de croazieră.

”Lucrurile sunt dificile peste tot în acest moment, dar pe front sunt cele mai grele. Având în vedere vremea și eforturile Rusiei de a pretinde că necesitatea de a pune capăt acestui război nu o privește. Asalturile continuă. Apărarea pozițiilor noastre continuă”, a spus Zelenski.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Guvernatorul regiunii Rostov, Yuri Slyusar, a anunțat că patru persoane, printre care și un copil de patru ani, au fost rănite după ce resturi provenite de la drone doborâte au căzut peste clădiri de locuințe din Rostov-pe-Don. Toate victimele au fost transportate la spital.

Incendii la o instalație industrială

Atacul a provocat și incendii la o instalație industrială din oraș. Slyusar nu a precizat natura obiectivului afectat, menționând doar că unul dintre incendii a fost stins în cursul dimineții, iar celălalt a fost localizat de echipele de intervenție.

Primarul orașului, Aleksandr Skryabin, a declarat că mai multe apartamente au fost avariate în urma incidentului, iar autoritățile au organizat spații de cazare temporară pentru familiile afectate.

Autoritățile ruse afirmă că amploarea totală a pagubelor nu este încă pe deplin cunoscută. Ucraina nu a comentat oficial atacul.