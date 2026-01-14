Estimarea a fost realizată de cercetători și foști oficiali americani consultați de NBC, în contextul planurilor pentru transformarea insulei de 800.000 de mile pătrate într-un tampon strategic în zona Arctică împotriva principalilor adversari ai SUA. Suma reprezintă mai mult de jumătate din bugetul anual al Departamentului Apărării.

Poziția Danemarcei și a Groenlandei: terenul nu este de vânzare

Groenlanda, teritoriu semi-autonom al Regatului Danemarcei, nu este de vânzare. Oficialii din Danemarca și Groenlanda au respins declarațiile lui Trump conform cărora SUA ar putea achiziționa insula „fie într-un fel, fie în altul”. Totuși, un oficial de la Casa Albă a declarat că Secretarul de Stat Marco Rubio a primit ordin să pregătească în săptămânile următoare un plan de cumpărare a Groenlandei, acesta fiind considerat o „prioritate ridicată” pentru președinte.

Prezență militară și alternative

Un oficial american apropiat dosarului a precizat că SUA pot amplasa deja mai multe trupe și își pot extinde capacitățile militare în Groenlanda prin acordul existent între cele două guverne. „De ce să invadăm vaca când ne vând laptele la prețuri bune?” a spus acesta.

În timp ce unii oficiali ai administrației Trump au sugerat că forța militară ar putea fi folosită, alte surse și aliați externi consideră mai probabilă o achiziție sau formarea unui nou parteneriat. Printre opțiunile luate în considerare se numără un „contract de asociere liberă” între SUA și Groenlanda, care ar permite prezență americană în schimbul asistenței financiare, similar cu acordurile SUA cu Insulele Marshall, Micronezia și Palau. Aceasta ar putea fi o soluție mai puțin costisitoare decât estimarea de 500-700 de miliarde de dolari pentru cumpărarea Groenlandei.

Istoric și justificări ale lui Trump

În 1916, SUA au acceptat să cumpere insule din Caraibe de la Danemarca și să recunoască interesele politice și economice ale acesteia asupra Groenlandei. Trump a spus că vrea să dețină Groenlanda pentru a avea mai multe drepturi asupra terenului, comparând-o cu deținerea versus închirierea unei proprietăți. Proprietatea ar transforma insula într-un teritoriu american de tip Guam, Samoa Americană sau Puerto Rico și ar întări relația strategică pe termen lung cu Washingtonul.

Trump insistă că SUA trebuie să controleze Groenlanda: „Orice altceva este inacceptabil”

Motivația achiziției include temerile că locuitorii Groenlandei ar putea solicita independența și că, dacă ar reuși, cei 27.000 de kilometri de coastă ai insulei ar putea ajunge la rivali precum Rusia sau China. Opinia publică groenlandeză respinge ideea aderării la SUA, un sondaj independent indicând că aproximativ 85% sunt împotriva.

Evoluția atenției Washingtonului

Trump a vizat Groenlanda încă din primul său mandat, însă inițial ideea nu a fost considerată prioritară nici măcar de apropiații săi. În al doilea mandat, însă, intențiile sale sunt tratate mult mai serios, atât în administrație, cât și de aliații SUA în Europa. În decembrie, guvernatorul Louisiana, Jeff Landry, a fost numit trimis special pentru Groenlanda, reaprinzând preocupările oficialilor danezi și groenlandezi.

Perspectiva militară și diplomatică

Un oficial al German Marshall Fund a declarat că amenințările lui Trump ar putea fi menite să preseze Danemarca și Groenlanda să discute despre poziția SUA în regiune. „Șansele folosirii forței rămân foarte mici,” a spus Ian Lesser. În Congres, retorica președintelui a întâmpinat opoziție, inclusiv din partea unor republicani care au sprijinit operațiunea SUA în Venezuela. Senatori bipartizani au introdus un proiect de lege care interzice folosirea fondurilor Pentagonului pentru a prelua controlul asupra unui teritoriu suveran NATO fără aprobare.

Prezența militară existentă și resursele strategice

Groenlanda găzduiește deja baza Pituffik, cu personal din Forța Spațială SUA și alte echipamente radar pentru avertizare timpurie împotriva atacurilor rusești. SUA și Danemarca colaborează și în schimbul de informații. Insula este deschisă găzduirii unor noi baze și negocierilor privind resursele strategice, inclusiv minerale rare. „Se poate găsi o modalitate de a întări prezența militară americană în Groenlanda,” a spus anul trecut premierul danez Mette Frederiksen, adăugând însă că orice forțare a lui Trump ar putea destabiliza NATO.

Danemarca ripostează și trimite în Groenlanda un comando special. Acesta va pregăti suplimentarea efectivelor militare pe teritoriul mult râvnit de Trump