Protest de amploare în Capitală! Mii de oameni ies astăzi în stradă, în Piața Universității! Românii au ajuns la capătul puterilor. Spun că sunt sufocați de scumpirile în lanț, de majorarea taxelor și impozitelor și cer socoteală guvernanților. Liderul AUR George Simion vine în sprijinul lor și e alături de cei care s-au săturat să plătească nota de plată pentru politicienii care ne conduc. Fermierii se alătură și ei protestului din Piața Universității, conform Realitatea PLUS.