Un convoi impresionant de tractoare a fost surprins joi după-amiază la intrarea în Cluj.
Potrivit martorilor, vehiculele agricole se deplasează înspre Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca, iar ulterior ar urma să se întoarcă spre punctul de pornire sau spre o zonă de regrupare.
Sunt proteste și în județul Neamț.
Zeci de fermieri din zona Ciohorăni, Moțca, Miroslovești, Cristești și Târgu Neamț au participat la un protest spontan, în semn de nemulțumire față de acordul „Mercosur” semnat la Bruxelles.