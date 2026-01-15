Incidentul a ieșit la iveală după ce nepotul celor doi a venit în vizită și a observat urme clare de efracție în mai multe camere ale casei. Realizând că bunicii săi au fost jefuiți, acesta a alertat imediat poliția, relatează presa germană.

Îngrijitor român, căutat de poliția din Germania. A jefuit doi bătrâni

Bărbatul de 32 de ani fusese angajat pentru o perioadă scurtă, cu program de îngrijire 24 de ore din 24. Potrivit anchetatorilor, el ar fi părăsit locuința imediat după comiterea jafului și, de atunci, este de negăsit. Verificările au arătat că nu are o reședință stabilă în Germania și că era deja căutat de mai multe parchete, existând și un mandat de arestare emis pe numele său.

Pagubele constatate până acum se ridică la aproximativ 300 de euro, însă autoritățile nu exclud posibilitatea ca din locuință să fi dispărut și obiecte de valoare, lucru care urmează să fie stabilit pe parcursul investigației. Poliția din Stadtsteinach continuă căutările și face apel la populație pentru orice informație care ar putea duce la localizarea suspectului.