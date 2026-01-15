Președintele Nicușor Dan a reconfirmat că sprijinirea Republicii Moldova rămâne o prioritate absolută a politicii externe a României, subliniind legăturile profunde de limbă și cultură dintre cele două state. Șeful statului a afirmat că integrarea europeană a Moldovei este calea fundamentală pentru a aduce cele două popoare împreună în „marea familie europeană”, fiind totodată cel mai eficient instrument pentru modernizarea economică a vecinilor de peste Prut și pentru contracararea ingerințelor externe constante.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, zilele trecute, că ar vota pentru unirea cu România dacă s-ar organiza un referendum în acest sens. Problema majoră este că cetățenii republicii nu sunt prea încânțați de acest aspect, deși războiul le bate la ușă.

Președinta Maia Sandu a declarat deschis că va vota în favoarea unirii cu România în eventualitatea unui referendum, argumentând că acest pas este vital pentru supraviețuirea Republicii Moldova. Șefa statului a subliniat că, în contextul geopolitic actual marcat de agresiunea Rusiei, o țară mică nu mai poate rezista singură ca democrație suverană, unirea reprezentând singura garanție reală de securitate și stabilitate.

Doar 30% dintre moldoveni vor să fie români în acte

Pe fondul unei scăderi constante a electoratului pro-rus în Republica Moldova, de la 33% la 24%, tema unirii cu România revine în actualitate ca o soluție geopolitică viabilă. Subiectul, lansat inițial de Traian Băsescu și readus recent în atenția publică de Nicușor Dan, capătă o nouă dinamică în contextul lipsei unor lideri proruși influenți la Chișinău, decizia finală rămânând, conform liderilor politici, la latitudinea cetățenilor moldoveni.

Deși tema unirii revine periodic în discursul public, datele sociologice recente indică o fragmentare profundă a opiniilor pe ambele maluri ale Prutului. În România, societatea este practic divizată la egalitate, un sondaj Avangarde din septembrie 2025 arătând că 47% dintre cetățeni susțin proiectul unionist, în timp ce un procent identic se opune. În Republica Moldova, rezistența este și mai vizibilă: conform datelor iData din august 2025, doar 30% dintre moldoveni ar vota „pentru”, în timp ce o majoritate solidă de 60% respinge această posibilitate.