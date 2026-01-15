Este scandal de proporții în tabăra USR. Doi deputați, respectiv Cristina Prună și Claudiu Năsui, le spun colegilor lor într-o scrisoare deschisă că partidul merge într-o direcție greșită și că nu își mai respectă ideologia politică.

Din acest motiv cer ca membrii USR să fie întrebați în mod direct ce își doresc, printr-un vot intern. Toate aceste lucruri înainte de congresul partidului programat la sfârșitul lunii februarie. Este un semn clar că în partid există tabere, iar conducerea este contestată din interior. Rămâne de văzut dacă USR va ține cont de acest apel sau dacă va adânci și mai mult această criză.