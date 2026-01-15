Reziștii se sfâșie între ei pentru funcții cheie: Cristina Prună și Claudiu Năsui cer reformă urgentă în USR

Reziștii se sfâșie între ei pentru funcții cheie: Cristina Prună și Claudiu Năsui cer reformă urgentă în USR/ Colaj foto
Reziștii se sfâșie între ei pentru funcții cheie: Cristina Prună și Claudiu Năsui cer reformă urgentă în USR/ Colaj foto

Scandal uriaș în tabăra reziștilor. Deputații Cristina Prună și Claudiu Năsui își critică dur colegii de partid și cer o reformă urgentă a formațiunii, inclusiv schimbarea liderilor. Cei doi avertizează că USR și-a pierdut doctrina și nu mai au credibilitate pe scena politică după scandalurile în care au fost implicați colegii lor, iar problemele trebuie dezbătute prin referendum intern înainte de congresul din februarie. 

Este scandal de proporții în tabăra USR. Doi deputați, respectiv Cristina Prună și Claudiu Năsui, le spun colegilor lor într-o scrisoare deschisă că partidul merge într-o direcție greșită și că nu își mai respectă ideologia politică.

Imagine

Din acest motiv cer ca membrii USR să fie întrebați în mod direct ce își doresc, printr-un vot intern. Toate aceste lucruri înainte de congresul partidului programat la sfârșitul lunii februarie. Este un semn clar că în partid există tabere, iar conducerea este contestată din interior. Rămâne de văzut dacă USR va ține cont de acest apel sau dacă va adânci și mai mult această criză.