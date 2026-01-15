Într-un cadru restrâns, departe de camerele de filmat, Kaja Kallas, șefa politicii externe a Uniunii Europene, a apelat la o doză de umor negru pentru a descrie presiunea imensă de pe scena geopolitică actuală. Potrivit unor surse citate de POLITICO, în timpul unei reuniuni a Conferinței Președinților din Parlamentul European, Kallas le-a mărturisit liderilor grupurilor politice că, deși nu obișnuiește să consume alcool, starea actuală a lumii ar putea reprezenta un „moment bun” pentru a se apuca de băut. Remarca a venit ca un răspuns ironic la urările de „An Nou Fericit” făcute de eurodeputați, care au admis rapid că, având în vedere crizele globale, anul 2026 începe sub auspicii sumbre.

Contextul în care a fost făcută gluma este unul extrem de tensionat, marcat de o acumulare fără precedent de dosare critice pe agenda Bruxelles-ului. Europa urmărește cu îngrijorare semnalele venite de la Washington, unde președintele Donald Trump și-a reînnoit interesul pentru anexarea Groenlandei, forțând diplomații din Danemarca și Groenlanda să discute de urgență cu oficialii americani. Simultan, instabilitatea din Iran, unde protestele sunt reprimate sângeros, și operațiunile militare ale SUA în Venezuela adaugă noi straturi de complexitate peste conflictele deja epuizante din Ucraina și Gaza.

În acest peisaj de o gravitate extremă, președintele francez Emmanuel Macron a convocat deja o reuniune de urgență pentru a aborda crizele din Groenlanda și Iran, în timp ce Kaja Kallas se pregătește să propună un nou set de sancțiuni împotriva regimului de la Teheran. Gluma șefei diplomației europene, deși informală, reflectă oboseala și provocările monumentale cu care se confruntă liderii UE în încercarea de a menține relevanța și securitatea blocului comunitar în fața unei geopolitici tot mai imprevizibile.