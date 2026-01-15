Polițiștii Secției 4 din cadrul Poliției Municipiului Constanța, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, desfășoară în această dimineață șase percheziții domiciliare în județele Constanța și Buzău, într-un dosar complex de înșelăciune și fals. Ancheta vizează domiciliile suspecților, spațiile folosite de aceștia pentru activități ilicite, dar și punctul de lucru al unei societăți comerciale, într-un efort de a destructura o rețea specializată în obținerea ilegală de fonduri bancare.

Din probatoriul administrat până în prezent, a reieșit că mecanismul de fraudare era coordonat de o femeie care, beneficiind de sprijinul unor complici, racola persoane cu venituri modeste. Acestora le erau furnizate cărți de identitate și documente de pensie falsificate, care atestau în mod nereal calitatea de pensionar militar și existența unor venituri fictive ridicate. În baza acestui portofoliu de acte contrafăcute, suspecții reușeau să inducă în eroare instituțiile bancare și să contracteze credite pe care nu intenționau să le ramburseze.

Prejudiciul total cauzat prin aceste manevre financiare este estimat la aproximativ 1,4 milioane de lei. În desfășurarea descinderilor, echipele de cercetare beneficiază de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Constanța, misiunea vizând identificarea probelor suplimentare și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate în săvârșirea infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și fals privind identitatea.