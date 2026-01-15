Zuleam este unul dintre cei trei bărbați implicați în crimă. Ceilalți doi inculpați, Marian-Cristian Minae și Laurențiu Ghiță, au fost condamnați marți de Tribunalul Alba la închisoare pe viață pentru omor calificat.

A fost prins capul grupării care l-a ucis pe Adrian Kreiner. Costinel Zuleam, capturat în Indonezia

Instanța i-a obligat pe cei trei, să plătească fostei partenere a omului de afaceri 33.644 de lei daune materiale și 150.000 de euro daune morale. Fiica lui Adrian Kreiner va primi 300.000 de euro daune morale, iar la rămânerea definitivă a hotărârii va intra în posesia celor 16 ceasuri de lux furate de inculpați.

„În urma cooperării polițienești internaționale, între Poliția Română și autoritățile din Indonezia și a sprijinului partenerilor interni și externi, un bărbat, de 33 de ani, urmărit internațional din categoria MOST WANTED, a fost localizat și reținut în Indonezia. Cel în cauză, avea emis pe numele său un mandat de arestare preventivă. Vă reamintim faptul că, la data de 19 noiembrie 2023, Tribunalul Sibiu a emis, față de cel în cauză, domiciliat în localitatea Horezu Poenari, județul Dolj, un mandat de arestare preventivă, pentru săvârșirea infracțiunilor de omor calificat și două infracțiuni de tâlhărie calificată.

În urma cooperării polițienești internaționale, dintre autoritățile române și cele din Ungaria, Franța, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și Republica Irlanda, Poliția Română a localizat, pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, respectiv în Scoția și Irlanda de Nord, doi bărbați, ambii în vârstă de 35 de ani, bănuiți în cazul de tâlhărie urmată de moartea victimei, sesizat Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu. În acest caz, au fost demarate procedurile de aducere în țară a bărbatului. Această localizare este rezultatul cooperării cu autoritățile din mai multe state și a stabilirii unui traseu de deplasare”, a transmis Poliția Română.

Grupul venise în România pentru o serie de spargeri

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, cei trei bărbați au intrat în România în octombrie 2023 cu scopul de a jefui mai multe proprietăți din Dolj, Argeș și Sibiu. Prima spargere au dat-o în județul Dolj, apoi au acționat în Sibiu.

În noiembrie 2023, au renunțat la două spargeri planificate în Pitești, la locuințele unui medic și ale unui om de afaceri. Înainte de atacul asupra lui Adrian Kreiner, cei trei au supravegheat locuința acestuia și au observat că senzorii de mișcare de pe gard nu erau activați.

Kreiner a murit la spital

„În seara de 4.11.2024 inculpaţii s-au deplasat pe strada unde se afla imobilul omului de afaceri Kreiner Adrian, unul dintre inculpaţi aflând de la un cunoscut că acesta este un om de afaceri înstărit şi deţine valori importante în locuinţă. Au procedat la supravegherea acestei locuinţe dintr-un imobil nelocuit situat vis-a-vis, iar în noaptea următoare, după ce au constatat că senzorii de mişcare amplasaţi pe gard nu sunt activaţi, au hotărât să pună în aplicare planul infracţional”, se arată în comunicatul Parchetului.

Adrian Kreiner a fost bătut cu brutalitate în propria casă. Rănile suferite au fost atât de grave, încât omul de afaceri a murit la spital, în ciuda eforturilor medicilor.