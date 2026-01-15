”Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit, joi dimineața, la solicitarea DSVSA și Gărzii de Mediu pentru recuperare cadavrelor de lebădă din lacul Moara Domnească.

Intervenția s-a realizat cu o autospecială de căutare-salvare și o barcă pneumatică”, a transmis ISU Vaslui.

În momentul publicării acestei știri, au fost identificate opt cadavre de lebădă, care au fost extrase din lac, misiunea fiind în desfășurare.

Potrivit pompierilor cele opt lebede au înghețat pe lac, acestea fiind prinse în gheață.