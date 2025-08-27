Păsările protejate de lege au fost găsite într-o gospodărie din comuna Copăceni, în apropierea râului Argeș.

În cursul zilei de 24 august, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Măgurele au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că mai multe persoane ar fi capturat lebede din zona Râului Argeș, comuna Copăceni, părăsind locul faptei.

La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Ilfov, care la scurt timp de la primirea sesizării au găsit lebedele, acestea aflându-se într-o stare precară de sănătate, fiind speriate, însă fără a prezenta leziuni vizibile.

Poliţiştii au preluat lebedele şi le-au încredinţat reprezentanţilor unui centru de salvare și reabilitare a animalelor sălbatice, care le va acorda toate îngrijirile necesare până când acestea vor putea să se reintegreze în mediul lor natural.

În cauză, față de la cele 5 persoane cu vârste cuprinse între 21 si 33 de ani, bănuite de comiterea faptelor, polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de “rănirea animalelor cu intenție” și “uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată”, sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.