Cei care nu își achită amenzile riscă să rămână fără permis de conducere, iar redobândirea documentului va fi condiționată de plata tuturor impozitelor restante, inclusiv pentru casă, mașină sau teren. Legiuitorul intenționează astfel să lege direct dreptul de a conduce de responsabilitățile fiscale ale fiecărui șofer.

Suspendarea permisului pentru amenzi neplătite

Conform noii propuneri legislative, șoferii care nu își achită sancțiunile în termen de 90 de zile pot avea permisul suspendat. Recuperarea documentului se va face numai după achitarea integrală a tuturor obligațiilor fiscale. Măsura a stârnit critici în rândul unor șoferi care consideră procedura excesivă.

Motivul propunerii și statistici

Inițiatorul legii, ministrul Dezvoltării, Atilla Cseke, explică că propunerea vine ca urmare a plății reduse a amenzilor: „Sunt mecanisme prin care cei care nici azi nu plătesc amenzile sau impozitele să le plătească. În privinţa amenzilor de circulaţie vă spun că suntem mult sub media europeană - avem un procent de plată de 38-40 la sută, în condiţiile în care media în Uniunea Europeană este de peste 90 la sută”, spune Cseke.

Atenționări pentru șoferii profesioniști

Specialiștii în siguranță rutieră avertizează că legea trebuie aplicată cu prudență, mai ales în cazul șoferilor profesioniști care se bazează pe permis pentru a-și câștiga traiul. „Ar putea să apară pentru șoferii profesioniști următorul comentariu, am făcut o greșeală, am de plătit amendă, nu reușesc să plătesc acum, ce fac? Ce fac, îmi las copiii flămânzi, nu plătesc curentul, stau în frig, pentru că nu pot să îmi plătesc pâinea? Trebuie să venim cu educația, cu proiecte de educare a șoferilor. Scopul adevărat nu este să-i iei lui banii, ci este să nu mai facă accidente”, explică Titi Aur, expert în conducere defensivă.

Alte prevederi din reforma administrației publice

Legea care include modificarea legată de permise face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme, ce prevede, printre altele, reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal și diminuarea numărului de posturi din administrația locală.

