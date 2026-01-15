Strategia președintelui Donald Trump privind o eventuală intervenție militară în Iran se conturează în jurul dorinței de a aplica lovituri decisive, fără a implica Statele Unite într-un conflict de durată. Deși liderul de la Casa Albă caută rezultate rapide, consilierii săi de securitate națională au avertizat că nu pot garanta prăbușirea imediată a regimului de la Teheran în urma unui atac. Mai mult, există temeri legate de capacitatea resurselor americane din regiune de a contracara o reacție agresivă din partea Iranului, fapt ce ar putea determina administrarea să opteze pentru o ofensivă mai limitată, menținând totodată opțiunile de escaladare deschise.

Situația rămâne extrem de fluidă, iar deciziile par să depindă de evoluțiile de pe teren. Deși Trump le-a promis protestatarilor iranieni că „ajutorul este pe drum”, acesta a declarat recent în Biroul Oval că a primit informații conform cărora regimul ar fi suspendat execuțiile și uciderea manifestanților. Președintele a sugerat că aceste gesturi de reținere din partea Teheranului ar putea amâna o reacție militară a SUA, precizând totodată că Washingtonul va continua să urmărească procesul cu atenție înainte de a face următorul pas.

În plan logistic, Pentagonul și-a adaptat deja opțiunile militare pentru a corespunde obiectivelor președintelui, iar Comandamentul Central a perfecționat planurile de atac în ultimele zile. Oficialii de la Casa Albă subliniază seriozitatea președintelui, făcând trimitere la operațiunile anterioare din Iran și Venezuela. Totuși, îngrijorările persistă: un regim iranian aflat în pragul colapsului ar putea deveni imprevizibil, vizând forțele americane și aliați strategici precum Israelul.

Ca măsură de precauție, sute de soldați americani au fost deja relocați din baza aeriană Al-Udeid din Qatar către zone mai sigure, anticipând posibile represalii. Deși armata americană nu a mobilizat încă resursele masive necesare unui război la scară largă, așa cum s-a întâmplat în vara anului trecut, prezența avioanelor și a navelor în regiune asigură Statelor Unite capacitatea de a lansa lovituri țintite în orice moment, în funcție de evoluția crizei de la Teheran.

Trump se îndoiește de „soluția Pahlavi”: Președintele SUA nu este convins de viabilitatea prințului moștenitor la conducerea Teheranului

Președintele Donald Trump și-a exprimat rezervele cu privire la viitorul politic al lui Reza Pahlavi, liderul opoziției iraniene stabilit în exil. Într-un interviu acordat Reuters, deși l-a descris pe Pahlavi drept o figură „simpatică”, liderul de la Casa Albă s-a arătat sceptic în ceea ce privește capacitatea acestuia de a mobiliza un sprijin popular suficient de larg pentru a prelua frâiele puterii la Teheran. Această prudență vine în contextul în care Trump a refuzat săptămâna trecută o întâlnire oficială cu acesta, semnalând că Washingtonul nu este încă pregătit să îi acorde sprijinul său deplin.

Deși administrația americană a amenințat anterior cu o intervenție militară pentru a susține protestatarii iranieni, care se confruntă cu o represiune sângeroasă soldată cu mii de victime, întrebarea privind cine ar putea succeda actualului regim rămâne fără un răspuns clar. Donald Trump pare să analizeze cu atenție fragilitatea opoziției iraniene, care este în prezent marcată de diviziuni profunde între facțiuni ideologice rivale și grupări monarhhiste.

Stabilit în Statele Unite încă de la Revoluția Islamică din 1979, Reza Pahlavi, în vârstă de 65 de ani, a devenit o voce influentă în rândul diasporei, însă absența sa îndelungată din țară constituie un obstacol în obținerea legitimității interne. În acest climat de incertitudine, Casa Albă preferă să mențină o distanță strategică, evaluând dacă moștenitorul ultimului șah al Iranului poate reprezenta cu adevărat o alternativă viabilă și unificatoare pentru poporul iranian.