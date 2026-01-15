David a primit titlul „Best Men’s Swimming Athlete of 2025”, după un an cu rezultate uimitoare. Românul a câștigat aurul mondial la 100 m liber şi 200 m liber, dar și aurul continental la categoria Campionatele Europene U-23, palmaresul său fiind completat de o medalie de bronz la 50 m liber.

Cum a fost acordat premiul

Clasamentul a fost stabilit în urma unui vot încheiat pe 31 decembrie 2025, în care au contat atât opțiunile publicului (30%), cât și voturile membrilor European Aquatics și ale comitetului tehnic (70%), informează un post TV.

Câștigătorii au fost anunțați miercuri, 14 ianuarie, iar David Popovici s-a impus ca favorit al votanților. Astfel, el a reușit să îi devanseze pe marii săi rivali, inclusiv pe câștigătorul ediției anterioare, francezul Léon Marchand. Podiumul a fost completat de nume sonore precum Maxime Grousset (26 de ani) și maghiarul Hubert Kós, conform sursei menționate anterior.

La feminin, marea câștigătoare a trofeului European Aquatics este Marrit Steenbergen.