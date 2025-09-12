La ce facultate este înscris David Popovici

După terminarea liceului, în 2023, sportivul nu a luat pauză de la studiu. S-a înscris la Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității din București, inspirat atât de mama sa, cât și de propriile preocupări legate de comportamentul uman.

„Vreau să învăţ cât mai mult despre comportamentul uman. Mi-am ales a treia materie la BAC sociologia pentru că m-au atras pur şi simplu subiectele, m-au atras temele care se puneau în discuţie, exerciţiile.

Mi-am dat seama că asta mă pasionează şi asta aş vrea să fac şi pe viitor. Pe lângă înot şi în viitor, ceva care să aibă legătură cu psihologia, sociologia, pedagogia, aceste domenii mai mult umane.

Nu am fost niciodată destinat profilului real şi materiilor exacte. Şi mi-ar plăcea să învăţ cât mai mult despre oameni, pentru că oamenii sunt frumoşi”, declara David Popovici, conform unui post Tv, scrie Libertatea pentru Femei..

A întrerupt o facultate și s-a apucat de alta

Totuși, parcursul universitar al campionului nu a fost lipsit de schimbări. Pentru a se pregăti de Jocurile Olimpice, el a întrerupt temporar studiile de psihologie.

După ce a bifat o nouă performanță internațională, David a decis să revină la facultate, dar pe un alt drum: s-a înscris la Asistență Socială, convins că această direcție îi permite să fie mai implicat în comunitate. Psihologia a rămas o pasiune, dar una pe care crede că o poate aprofunda și pe cont propriu, scrie aceeași sursă.