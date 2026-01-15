Moarte cumplită pentru o bătrână din Vaslui. A ars de vie în propria casă într-un incendiu devastator

Un incendiu devastator produs în localitatea Gugești, comuna Boțești, județul Vaslui, s-a soldat cu moartea unei femei în vârstă de 74 de ani. Tragedia a avut loc în dimineața zilei de 15 ianuarie, înainte de răsărit, iar apelul la 112 a mobilizat de urgență echipaje ale Detașamentului de Pompieri Huși și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui.

La sosirea pompierilor, locuința era deja cuprinsă de flăcări, iar o cameră și acoperișul ardeau intens. În interior, salvatorii au găsit o femeie carbonizată, aflată în apropierea ușii, semn că victima a încercat să iasă din casă în ultimele momente.

„Proprietara a fost găsită decedată în apropierea ușii. În urma incendiului a ars o încăpere cu bunurile din interior, precum și acoperișul locuinței pe o suprafață de aproximativ 30 mp”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui.

Pompierii au acționat pentru stingerea incendiului și pentru limitarea extinderii acestuia la restul casei și la locuințele din apropiere. După lichidarea incendiului, specialiștii ISU au început cercetările pentru a stabili cauza exactă.

Primele concluzii indică faptul că focul ar fi izbucnit din cauza jarului căzut din sobă, o situație frecvent întâlnită în sezonul rece, mai ales în locuințele încălzite cu sobe pe lemne. Autoritățile reamintesc populației importanța respectării regulilor de siguranță la utilizarea sobelor și a coșurilor de fum, pentru a preveni astfel de tragedii.