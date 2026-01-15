La sosirea pompierilor, locuința era deja cuprinsă de flăcări, iar o cameră și acoperișul ardeau intens. În interior, salvatorii au găsit o femeie carbonizată, aflată în apropierea ușii, semn că victima a încercat să iasă din casă în ultimele momente.

Bătrână din Vaslui, arsă de vie în propria casă

„Proprietara a fost găsită decedată în apropierea ușii. În urma incendiului a ars o încăpere cu bunurile din interior, precum și acoperișul locuinței pe o suprafață de aproximativ 30 mp”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui.

Pompierii au acționat pentru stingerea incendiului și pentru limitarea extinderii acestuia la restul casei și la locuințele din apropiere. După lichidarea incendiului, specialiștii ISU au început cercetările pentru a stabili cauza exactă.

Primele concluzii indică faptul că focul ar fi izbucnit din cauza jarului căzut din sobă, o situație frecvent întâlnită în sezonul rece, mai ales în locuințele încălzite cu sobe pe lemne. Autoritățile reamintesc populației importanța respectării regulilor de siguranță la utilizarea sobelor și a coșurilor de fum, pentru a preveni astfel de tragedii.