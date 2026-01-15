Analistul politic Ion Cristoiu a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l de „banditism politic” în contextul triplării impozitelor.

Într-o intervenție exclusivă la emisiunea DayTimeNews de la Realitatea PLUS, acesta a explicat că actuala guvernare folosește un mecanism prin care deviază nemulțumirea populară către aleșii locali, în timp ce executivul beneficiază de fonduri fără a plăti prețul imaginii publice.

Cristoiu susține că majorarea drastică a dărilor îi pune pe români într-o situație extrem de dificilă, riscând să genereze un val de revoltă socială.

Conform analizei sale, deși taxele sunt încasate la nivel local și provoacă furia cetățenilor direct împotriva primarilor, banii ajung de fapt la bugetul central controlat de guvern. Astfel, primarii devin un veritabil „paratrăsnet” pentru nemulțumirea oamenilor, în timp ce Ilie Bolojan reușește să scape de furia publicului.

Analistul a concluzionat că această strategie îi permite premierului să evite costurile de imagine, lăsându-i pe edili să deconteze politic întregul scandal al birurilor mărite.