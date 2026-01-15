„Groenlanda este foarte importantă pentru securitatea naţională, inclusiv a Danemarcei”, a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval. „Problema este că Danemarca nu poate face nimic în acest sens dacă Rusia sau China vor să ocupe Groenlanda, dar noi putem face totul. Aţi aflat asta săptămâna trecută cu Venezuela”, a transmis oficialul de la Casa Albă.

După întâlnirea cu secretarul de stat Marco Rubio şi vicepreşedintele JD Vance la Casa Albă miercuri, ministrul danez de Externe Lars Lokke Rasmussen şi omologul său groenlandez Vivian Motzfeldt au declarat că SUA şi Danemarca vor forma un grup de lucru pentru a discuta o serie largă de probleme legate de insulă, care s-ar putea reuni în următoarele săptămâni.

Copenhaga și Nuuk: „Groenlanda nu este de vânzare”

Dar ei au precizat, de asemenea, că Washingtonul nu şi-a schimbat poziţia conform căreia trebuie să achiziţioneze Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei, situat strategic şi bogat în minerale. Rasmussen şi Motzfeldt au descris un astfel de rezultat ca fiind o încălcare inacceptabilă a suveranităţii.

„Nu am reuşit să schimbăm poziţia americană”, a declarat Rasmussen reporterilor în faţa ambasadei daneze din Washington. „Este clar că preşedintele are această dorinţă de a cuceri Groenlanda”.

Trump nu exclude folosirea forței

Trump nu a exclus posibilitatea de a cuceri Groenlanda cu forţa. Înaintea întâlnirii de două ore, el a susţinut pe reţelele de socializare că NATO ar deveni mult mai puternică şi mai eficientă dacă Groenlanda ar fi în mâinile Statelor Unite. „Orice altceva decât asta este inacceptabil”, a scris el.

În ultimele săptămâni, el a repetat frecvent afirmaţiile de lungă durată că achiziţionarea Groenlandei este o necesitate pentru securitatea naţională şi că Danemarca nu este capabilă să respingă influenţa Rusiei şi a Chinei în regiunea arctică.