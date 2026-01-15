În București



Biblioteca Națională a României propune expoziția "Expresii ale portului tradițional de pe teritoriul României în lucrări de grafică din colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României\", o incursiune în splendoarea și diversitatea vestimentației tradiționale, redată în 70 de desene și acuarele din colecțiile speciale.



Tot aici are loc conferința cu ateliere "Genealogie și practici culturale" (joi, 15 ianuarie 2026, 14:00-16:10, Sala Mircea Eliade; intrare liberă în limita locurilor disponibile), cu invitați din zone diferite ale culturii - Maia Morgenstern, Filip Florian, Radu Tudorancea și Gabriela Petre.



Evenimentul include ateliere dedicate, inclusiv unul construit în jurul fotografiilor de familie (publicul este invitat să participe cu câte o fotografie), iar în timpul întâlnirii vor rula 43 de fotografii din Biblioteca Digitală a BNaR.



Muzeul Național de Artă Contemporană al României (MNAC) invită publicul la un tur ghidat al expoziției "Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor" (15 ianuarie, 17:30, la parter), alături de curatorul expoziției, Călin Dan, urmat de un DJ set în cafeneaua muzeului (18:30) cu Zadiel.



Participarea este gratuită, fără rezervare, iar pentru acest eveniment este permis accesul cu automobilul în curtea Palatului Parlamentului.



La Muzeul Național al Țăranului Român, Ziua Culturii Naționale se trăiește în mai multe registre: de la educație muzeală la artă contemporană, de la retrospectivă la film. Publicul este așteptat la workshopul "IA cu povești\" (15 ianuarie, 15:00, Sala Irina Nicolau), în cadrul expoziției "Din Bihor la New York", cu artistul Dorin Negrău și dr. Simona Bala.



În aceeași zi au loc vernisajele expozițiilor "In memoriam Corneliu Vasilescu" (17:00, Sala Tancred Bănățeanu) și "Between I and we" (18:00, Sala Media), acesta din urmă fiind însoțit de un program artistic cu soprana Alexandra Tănase (pian: Andra Demidov), Berechet Sisters Band și un performance de dans semnat de Elena Mihaela Zamfirescu.



Seara se încheie la Cinema Muzeul Țăranului cu proiecția filmului "Moartea domnului Lăzărescu" (20:00), urmată de Q&A cu echipa filmului.



La Muzeul Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa", ziua de 15 ianuarie este dedicată întâlnirii dintre știință, natură și cultură: intrare gratuită la expoziția permanentă și la expoziția \"8\", iar publicul poate observa aproximativ 80 de specii de tarantule vii. Pentru familii, elevi și cadre didactice, muzeul propune un treasure hunt - "Poezia Naturii" - inspirat de versurile lui Mihai Eminescu (program 10:00-18:00, ultima intrare 17:00).



La Muzeul Național de Istorie a României, publicul are acces gratuit și poate vedea, în premieră, un album cu manuscrise ale poetului Vasile Alecsandri, alături de expozițiile permanente (Copia Columnei lui Traian, Tezaurul Istoric, Lapidarium) și de expozițiile temporare: "Dușmance ale poporului", "RE - MNIR: 50 de ani de Restaurare", "Capodopere", "Ion Dumitrana - Machetator și gravor", " la îndeMână."



Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi invită publicul pe 15 ianuarie la vizitare gratuită și la descoperirea expoziției temporare "Zoom in. Zoom out. România în hărți\", curatoriată de Elena Păunoiu și Ioana Zamfir, care propune o călătorie vizuală prin reprezentări cartografice ale teritoriului românesc, între perspectivă de ansamblu și detaliu.



La Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti\", publicul este invitat la programul \"Dor de Eminescu 176 de ani de la nașterea marelui poet" (de la 11:00), cu momente din lirica eminesciană, recitaluri vocale și instrumentale și participarea unor artiști și elevi din instituții de profil.



Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC) organizează pe 16 ianuarie, ora 18:00, la Cărturești, dezbaterea "Consumul cultural & lectura: unde suntem și încotro ne îndreptăm\".



Centrul Național de Artă "Tinerimea Română" organizează două evenimente:



- Gala premiilor MUSICRIT, ediția a IV-a (14 ianuarie, ora 19:00, Ateneul Român), în parteneriat cu Uniunea Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali din România;



- Concertul "Ziua Culturii Naționale" la Palatul Tinerimea Română (15 ianuarie, ora 18:00), susținut de Cvartetul ARCADIA și Corul de cameră PRELUDIU - Voicu Enăchescu.



* Teatrul Național de Operetă și Musical "Ion Dacian" prezintă, pe 15 ianuarie, de la ora 19:00, opera rock "Meșterul Manole", o producție care îmbină folclorul autentic românesc cu vibrația muzicii rock.



* Teatrul Muzical Ambasadorii organizează, pe 15 ianuarie 2026, ora 10:00, spectacolul "Harap Alb" (adaptare Ion Creangă), la Sala Mică a Palatului Național al Copiilor.



* Teatrul Național "I.L. Caragiale" propune în seara de 15 ianuarie, de la ora 19:00, două spectacole românești "de autor":



- "Moroi și păpădii\", text și regie Gavril Pătru (Sala Pictură);



- "Exil", text și regie Alexandra Badea (Sala "Ion Caramitru").



Tot la TNB vor fi organizate vizite ghidate gratuite la Muzeul TNB (12:00 și 14:00) pentru expoziția \"REGINA MARIA LA TEATRU\" (acces cu bilet gratuit, în limita locurilor disponibile), tururi ghidate gratuite ale teatrului (13:00, 15:00 și 17:00) și, începând cu ora 17:00, proiecții luminoase pe turnul scenei cu portretele unor personalități ale culturii române.



Corul Național de Cameră "Madrigal - Marin Constantin\" marchează Ziua Culturii Naționale 2026 prin două evenimente:



- Evenimentul expozițional "Marin Constantin 100", găzduit de instituțiile culturale române din Madrid (ICR Madrid și Ambasada României în Regatul Spaniei);



- Lansarea celui mai recent videoclip din programul "Muzică contemporană românească în spații antice universale" - episodul V, filmat la Teatrul Roman din Merida: "Merida - Efemeride", în interpretarea Corului Madrigal, pe baza piesei "Efemeride" de Anatol Vieru, în regia lui Emil Pantelimon.



În același timp, în toată țara, în cadrul Programului Național Cantus Mundi, corurile de copii vor susține recitaluri dedicate Zilei Culturii Naționale.

În țară



* La Iași, Complexul Muzeal Moldova organizează expozițiile \"Pictora\" (14 ianuarie - 13 februarie, Muzeul de Artă - Palatul Culturii) și \"The Human Condition\" (16 ianuarie - 15 februarie, Muzeul Unirii), precum și atelierele de scriere creativă \"Eminescu peste generații\" (14-18 ianuarie, Palatul Culturii).



Tot la Iași, Opera Națională Română susține pe 15 ianuarie, ora 18:30, un concert în Holul de Onoare al Palatului Culturii, cu soliștii operei ieșene și Corul de Copii al ONRI (dirijor: Raluca Zaharia).



Teatrul Național \"Vasile Alecsandri\" din Iași oferă publicului spectacolul \"D-ale carnavalului\" de I.L. Caragiale, în regia lui Claudiu Goga.



* La Cluj-Napoca, Teatrul Național \"Lucian Blaga\" include în program spectacolul \"Înger și demon\", regizat de Emanuel Petran, dedicat operei lui Mihai Eminescu, și un recital de poezie în parteneriat cu Opera Română din Cluj, în foaierul teatrului, cu actorii Ruslan Bârlea și Narcisa Pintea.



Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei deschide pe 15 ianuarie, ora 15:00, expoziția \"Comori nespuse. Istoria Transilvaniei prin obiecte\".



* La Sibiu, Muzeul Național Brukenthal este partener în organizarea vernisajului expoziției \"TREI\" (15 ianuarie 2026), cu lucrările artiștilor Dragoș Pătrașcu, Adrian Stoleriu și Sorin Purcaru, în spațiul Primăriei Municipiului Sibiu.



* La Târgu Jiu, Muzeul Național \"Constantin Brâncuși\" deschide seria de evenimente dedicate Anului Constantin Brâncuși cu expoziția \"Monochrome. There is so much grey to every story\" semnată de Petru Lucaci (15 ianuarie - 17 februarie 2026).



* La Sinaia, Muzeul Național Peleș organizează, la Castelul Pelișor, expoziția temporară \"ROYAZ\", dedicată Reginei Maria, în colaborare cu Academia de Artă Handmade București.



* La Bacău, Centrul de Cultură \"George Apostu\" propune un program amplu pe 15 ianuarie: vernisajul expoziției \"Arta, oglindă a lumii\" (12:00), recitalul pianistului Cătălin Răducanu (19:00), realizat în parteneriat cu Muzeul Național \"George Enescu\", și lansarea volumului \"Policromii\" de Sebastian Crăciun, în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România.



* La Constanța, Teatrul Național de Operă și Balet \"Oleg Danovski\" organizează un Recital de Ziua Culturii Naționale\" susținut de Corul instituției (15 ianuarie 2026, ora 18:30).



* La Timișoara, Opera Națională Română organizează pe 15 ianuarie 2026, ora 19:00, la sala Barocă a Muzeului Național de Artă din Timișoara, concertul \"Pe urmele Luceafărului\", cu acces gratuit în limita locurilor disponibile.



* La Târgu Mureș, Teatrul Național prezintă pe 15 ianuarie două spectacole: \"Savanta conspirație\" (Compania Liviu Rebreanu, 19:30, Sala Mică) și \"Avocatul\" (Compania Tompa MiklÃ³s, 19:00, Sala Mare).

