„Va fi la 3 februarie. Vom vedea rezultatele acestei întâlniri”, a declarat preşedintele de stânga în cadrul unei reuniuni televizate cu miniştrii săi, scrie AFP, scrie Agerpres.

Washington şi Bogota cooperează în domeniul securităţii de zeci de ani, dar relaţiile dintre cele două ţări s-au deteriorat de la revenirea lui Donald Trump la putere în ianuarie anul acesta.

Vizita lui Gustavo Petro are loc după un an de schimburi acide între cei doi lideri, ameninţări din partea Washingtonului cu acţiuni militare în Columbia, precum şi capturarea de către Statele Unite a preşedintelui venezuelean destituit Nicolás Maduro.

Petro critică acţiunea militară a lui Trump în Venezuela

Gustavo Petro, fost guerillero în vârstă de 65 de ani, îşi încheie mandatul în acest an şi nu are dreptul să candideze din nou. Preşedintele columbian critică vehement acţiunea militară a administraţiei Trump în regiune şi acuză Statele Unite că l-au răpit pe Nicolás Maduro „fără temei legal”. Donald Trump i-a răspuns că ar trebui „să-şi păzească fundul”, calificându-l drept „un om bolnav” căruia „îi place să consume cocaină”.

Gustavo Petro a criticat, de asemenea, atacurile americane împotriva navelor suspectate de trafic de droguri în Marea Caraibelor şi Oceanul Pacific, care au dus la distrugerea a zeci de bărci şi la moartea a peste 100 de persoane în timpul unor atacuri calificate drept execuţii extrajudiciare de către organizaţiile de apărare a drepturilor omului.

La rândul său, Trump l-a acuzat pe omologul său columbian că ar fi implicat în traficul de droguri, fără a furniza dovezi. Administraţia sa a impus sancţiuni financiare lui Gustavo Petro şi familiei sale.