Ministerul Agriculturii pregătește un set de amendamente la acordul dintre Uniunea Europeană și Mercosur, cu scopul de a crea o plasă de siguranță pentru fermierii români și europeni. Discuțiile au început încă din toamna anului trecut, când România a cerut garanții clare pentru sectorul agroalimentar.



„Primele măsuri pe care noi le-am solicitat a fost ca și Comisia să facă un raport de impact asupra Mercosur pe produsele agroalimentare care vin din această zonă. Să avem un impact clar dacă afectează sau nu afectează fermierii români și fermierii europeni. Doi: am solicitat ca companiile să fie licențiate de către fiecare stat pe modelul pe care noi l-am avut cu cerealele din Ucraina. În numele României am solicitat ca tot ceea ce înseamnă import adus din Mercosur să nu mai fie comercializat intracomunitar pe teritoriul Uniunii Europene”, a declarat ministrul Agriculturii Florin Barbu.



Un alt punct important vizează perioada de aplicare a acordului și caracterul acestuia pentru agricultură și industria alimentară. Amendamentele sunt deja discutate cu mai mulți europarlamentari și urmează să fie depuse oficial în Parlamentul European. Ministrul spune că există susținere inclusiv din partea unor state care au sprijinit inițial acordul Mercosur.

„Am solicitat doi ani de zile de tranziție, acest acord să fie facultativ pe parte de agricultură și industrie alimentară”, a mai spus ministrul.



Autoritățile transmit că fără aceste amendamente, acordul nu va primi votul României la nivel european, iar protejarea fermierilor rămâne o linie roșie în negocieri.