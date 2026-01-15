"Domnul Bolojan se dovedește a fi un prim-ministru care nu are simțul realității. Pentru că e de ajuns să intri într-o piață românească, sunt mai puțini cumpărători decât vânzători. Asta nu se întâmplă în nicio țară din lume, să știți! 02:00
Este un semn de criză, iertați-mă, a societății de consum. Este societate de abținere în România. Ori noi ne-am iluzionat că suntem în societatea de consum europeană, nu? În clipa în care tu pui în cârca producătorilor români, a fermierului, tot felul de taxe. Taxă pe apa din râu să nu-și ude varza, taxă pe solariile din curte...mărești toate taxele pe case, pe mașină, pe mersul pe jos, ăștia bat câmpii, după părerea mea.
Producătorul român este scârbit de prostia politicienilor. Asta e realitatea", a declarat Dinescu.
Dinescu avertizează: „Țara e condusă de oameni fără simțul realității”
Mircea Dinescu este revoltat de bătaia de joc a puterii la adresa românilor. În exclusivitate la Realitatea PLUS, maestrul a răbufnit în direct la emisiunea Luptă pentru România și susține că în fruntea țării a ajuns premier un om care n-are empatie și nici simțul realității. Mai mult, integrarea țării noastre pe piața de consum europeană este doar o iluzie livrată de cei de la putere ca românii să nu se revolte, mai spune Dinescu.
"Domnul Bolojan se dovedește a fi un prim-ministru care nu are simțul realității. Pentru că e de ajuns să intri într-o piață românească, sunt mai puțini cumpărători decât vânzători. Asta nu se întâmplă în nicio țară din lume, să știți! 02:00