"Domnul Bolojan se dovedește a fi un prim-ministru care nu are simțul realității. Pentru că e de ajuns să intri într-o piață românească, sunt mai puțini cumpărători decât vânzători. Asta nu se întâmplă în nicio țară din lume, să știți! 02:00



Este un semn de criză, iertați-mă, a societății de consum. Este societate de abținere în România. Ori noi ne-am iluzionat că suntem în societatea de consum europeană, nu? În clipa în care tu pui în cârca producătorilor români, a fermierului, tot felul de taxe. Taxă pe apa din râu să nu-și ude varza, taxă pe solariile din curte...mărești toate taxele pe case, pe mașină, pe mersul pe jos, ăștia bat câmpii, după părerea mea.



Producătorul român este scârbit de prostia politicienilor. Asta e realitatea", a declarat Dinescu.