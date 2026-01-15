Pentru cei care au traversat o perioadă de tristețe, acesta este semnalul de oprire. Deși pare greu de crezut că avem control asupra propriei tristeți, adevărul este că îl avem. Avem puterea de a pune capăt acestei stări. Trei semne zodiacale sunt pur și simplu obosite să trăiască în umbra tristeții și suficient de puternice pentru a face schimbări serioase, orientate spre fericire.

Pe 15 ianuarie, aceste zodii ating un punct de cotitură emoțional. Nu se prefac că totul este perfect, însă, în sfârșit, se simt suficient de stabile pentru a merge mai departe. Tristețea nu-și mai găsește locul în viețile lor, scrie Your Tango.

Rac

Alinierea dintre Venus și Saturn te ajută să înfrunți un adevăr emoțional pe care l-ai evitat, Rac. Pe 15 ianuarie, încetezi să mai aștepți ca ceva sau cineva să te facă să te simți mai bine. Acum știi că totul depinde de tine. În momentul în care accepți acest lucru, decizi să fii chiar tu schimbarea. Ai terminat cu așteptarea salvării din exterior.

În timpul acestui tranzit Venus–Saturn, durerea se transformă treptat în înțelegere. De aici înainte, te simți susținut de propria ta forță interioară. Tristețea se estompează pentru că nu te mai simți pierdut emoțional. Există un timp și un loc pentru toate, iar acum simți că tristețea și-a încheiat rolul.

Fecioară

Venus și Saturn îți arată că tristețea care te-a definit este strâns legată de responsabilitățile pe care ți le-ai asumat în exces. Este timpul să rezolvi această problemă, Fecioară. Pe 15 ianuarie, alegi conștient să renunți la poverile care nu îți aparțin.

Va fi nevoie de curaj, însă știi că libertatea te așteaptă de cealaltă parte. Nu există niciun motiv să te simți vinovat sau să prelungești vremurile triste. Nimeni nu te-a făcut responsabil pentru întreținerea întregii lumi. Eliberarea de această sarcină te scapă atât de vină, cât și de tristețe. Greutatea lumii nu este doar pe umerii tăi.

Pești

Pentru tine, Pești, alinierea dintre Venus și Saturn din 15 ianuarie aduce senzația de stabilitate, de teren solid sub picioare. Poate că ceea ce te-a tulburat cel mai mult a fost sentimentul de incertitudine și instabilitate. Este în regulă, acest capitol este pe cale să se încheie.