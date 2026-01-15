UPDATE 10:00 - Trump aruncă bomba: „Putin vrea pace, Zelenski se opune”

.Președintele american Donald Trump dă vina pe Ucraina pentru eșecul negocierilor de pace. Afirmația sa contrazice total poziția Europei, care susține că Rusia este cea care refuză să oprească războiul.

Vladimir Putin este gata să pună capăt invaziei Ucrainei, care durează de aproape patru ani, a declarat Donald Trump într-un interviu exclusiv acordat Reuters în Biroul Oval.

„Cred că este pregătit să încheie un acord”, a spus liderul de la Casa Albă despre preşedintele rus. „Cred că Ucraina este mai puţin pregătită să încheie un acord”, a completat el.

Întrebat de ce negocierile conduse de SUA nu au rezolvat încă cel mai mare conflict teritorial din Europa de după al Doilea Război Mondial, Trump a răspuns: „Zelenski”.

UPDATE 9:17 - Avans pe front: Moscova revendică ocuparea a 300 km² în Ucraina

Forţele ruse au ocupat peste 300 de kilometri pătraţi din teritoriul ucrainean în prima jumătate a lunii ianuarie, a declarat joi Valeri Gherasimov, şeful Statului Major General rus, scrie Reuters.





Rusia a declarat că a ocupat 6.640 de kilometri pătraţi de teritoriu în Ucraina anul trecut.

Potrivit TASS, generalul Valeri Gherasimov a inspectat Centrul Grupului de Luptă care operează în sectorul Dnepropetrovsk al liniei de angajament, a raportat Ministerul Apărării rus.

„Şeful Statului Major General al Forţelor Armate Ruse şi primul adjunct al ministrului rus al Apărării, generalul Valeri Gherasimov, a inspectat progresul misiunilor de luptă ale unităţilor şi trupelor din Centrul Grupului de Luptă care operează în sectorul Dnepropetrovsk din zona operaţiunii militare speciale”, a declarat ministerul.

Potrivit acestuia, generalul rus de rang înalt a ascultat rapoartele comandanţilor cu privire la situaţia actuală şi a lăudat succesele armatei în eliberarea Republicii Populare Doneţk de trupele ucrainene.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Comentariile lui Trump sugerează o frustrare reînnoită faţă de liderul ucrainean. Cei doi preşedinţi au avut mult timp o relaţie instabilă, deşi interacţiunile lor par să se fi îmbunătăţit în primul an al mandatului lui Trump.

Uneori, Trump a fost mai dispus să accepte asigurările lui Putin decât pe cele ale liderilor unor aliaţi ai SUA, frustrând Kievul, capitalele europene şi legislatorii americani, inclusiv pe unii republicani.