Mihai Eminescu este declarat poetul național al României. A fost considerat un geniu al literaturii, iar capodopera sa a rămas drept mărturie peste ani. Iată ce nu știai despre marele poet național și lucruri mai puțin cunoscute despre viața geniului literaturii românești.

Mihai Eminescu, lucruri mai puțin cunoscute

Mihai Eminescu s-a născut la data de 15 ianuarie 1850 şi a decedat la 15 iunie 1889. A fost un bărbat extrem de atrăgător, avea o voce foarte frumoasă, un mare cuceritor, un înrăit consumator de cafea și tutun și un petrecăreț desăvârșit.

Numele real al lui era Mihai Eminovici, dar în anul 1866 i-a fost schimbat în Mihai Eminescu, de către directorul revistei Familia din Pesta, Iosif Vulcan, în momentul când revista i-a publicat poezia "De-aș avea...". Lui i-a plăcut numele și l-a păstrat până la sfârșit.

Dovadă că a fost lucid până în momentul morții și că a scris poezii până atunci stau cele două poezii scrise de mână, "Viața" și "Stele în cer", care au fost găsite în buzunarul hainei pe care o purta în momentul morții sale.

Este membru al Academiei Române din data de 20 octombrie 1948, când a fost ales la mai bine de 59 de ani după moartea sa.

Ultima poezie tipărită în timpul vieții este "Kamadeva" și a fost publicată la data de 1 iulie 1887, în Convorbiri literare.

Se spune că a scris poezia "Pe lângă plopii fără soț" în perioada în care era îndrăgostit de Cleopatra Leca Poenaru, fiica pictorului Constantin Leca și verișoara lui Caragiale. Aceasta stătea pe o stradă încadrată de plopi, pe care poetul adesea trecea și, probabil, numărându-i i-a ieșit un număr fără soț.

Eminescu, un geniu dar repetent la școală

În anul 1862, Mihai Eminescu rămâne repetent în clasa a II-a de gimnaziu, conform cărtiletinerilor.com.

În timpul copilăriei nu i-a plăcut deloc matematica. I se părea abstractă și de neînțeles.

Tatăl său nu a fost de acord ca fiul său, Mihai, să scrie poezii, din această cauză între ei au existat numeroase dispute.

La vârsta de 14 ani a fugit de la școală cu trupa de teatru Fani Tardini.

Îi plăcea să joace fotbal și sah.