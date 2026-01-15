Zilele suplimentare reflectă modul în care legea recunoaște situațiile particulare de la locul de muncă și stabilește clar atât obligațiile angajatorilor, cât și drepturile angajaților.

Zile suplimentare de concediu pentru anumite categorii de angajați

Codul Muncii prevede acordarea a cel puțin 3 zile lucrătoare de concediu suplimentar pentru:

salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare;

nevăzători;

alte persoane cu handicap;

tinerii sub 18 ani.

Numărul exact de zile se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil. Potrivit OUG nr. 26/2019, salariatele care urmează o procedură de fertilizare „in vitro” beneficiază anual de 3 zile de concediu suplimentar plătit, acordate astfel:

1 zi la data puncției ovariene;

2 zile începând cu data embriotransferului.

Cererea trebuie însoțită de o scrisoare medicală emisă de medicul specialist.

Zi liberă plătită pentru angajatele diagnosticate cu endometrioză

La finalul anului 2025, Senatul a adoptat proiectul care introduce o zi liberă plătită pe lună pentru femeile diagnosticate cu endometrioză. Aceasta se acordă la cerere și pe baza recomandării medicului specialist în obstetrică-ginecologie.

Ziua liberă este considerată vechime în muncă și este plătită inițial de angajator, urmând ca acesta să primească ulterior o decontare parțială din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, conform normelor ce vor fi stabilite prin Hotărâre de Guvern.