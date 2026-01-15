La fața locului au fost trimise echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad, care au intervenit cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și ambulanță SMURD. În sprijin a ajuns și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Arad, pentru acordarea primului ajutor.

Trei victime, două încarcerate. Un deces la fața locului

Impactul a rănit trei persoane, dintre care două au rămas încarcerate în autoturism. Pompierii au intervenit rapid pentru extragerea lor. Una dintre victime prezenta leziuni incompatibile cu viața, iar echipajul medical a declarat decesul la fața locului.

Celelalte două persoane, conștiente și cooperante, au primit îngrijiri medicale și au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare. Pe lângă operațiunile de salvare, pompierii au asigurat și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, pentru a elimina orice risc suplimentar în zona accidentului. Autoritățile urmează să stabilească, în cadrul cercetărilor, circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul din Curtici.