„Partidul Social Democrat, în opinia mea, este într-o situație extrem de delicată la începutul acestui an, pentru că măsurile de austeritate exagerate, în opinia mea, pe care premierul Boloșean le-a impus, afectează în mod direct și indubitabil inima electoratului PSD, adică persoanele de vârsta a treia și, în general, categoriile sărace de populație.

Impozitele și taxele acestea exagerat de mari vor crea un transfer de electorat firesc, natural, către AUR, al multora dintre cei pe care până acum îi nominalizam cu siguranță ca făcând parte din bazinul tradițional de vot al Partidului Social Democrat.

Dacă PSD-ul va ieși de la guvernare, eu cred că ăsta va fi motivul principal: acela că, până la alegerile următoare, anticipate sau regulate, PSD riscă să devină un partid oarecare, de locul trei, chiar patru.

Și atunci, probabil, probabil că va fi o întâlnire, va fi o analiză foarte serioasă când toți liderii partidului se vor reuni la București pe finalul acestei săptămâni sau în începutul săptămânii viitoare și vor lua o decizie”, a declarat Pieleanu la Realitatea PLUS.