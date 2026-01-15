Festival de ironii pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne, după ce versurile unei poezii celebre a lui Mihai Eminescu au fost citate greşit. ”Mai deschideți și voi o carte!”

Val de ironii pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), după ce versurile celebrei poezii Călin (file din poveste), care a aparține poetului național Mihai Eminescu, au fost citate greșit. Nici măcar titlul operei nu a fost cel corect. 

”De vezi codrii de aramă / De departe vezi albind / Ş-auzi mândra glăsuire/ A pădurii de argint.” Mihai Eminescu „De ce nu-mi vii””, a postat Ministerul Afacerilor Interne pe Facebook.

Varianta corectă este: ”De treci codri de aramã, de departe vezi albind/ S-auzi mândra glãsuire a pãdurii de argint”, iar poezia este Călin (file din poveste).

Ulterior, MAI a corectat postarea, însă, internauții au sesizat gafa de proporții pe care au taxat-o dur. 

”De ce nu-mi vii MAI strigau toate victimele nepăsării voastre, aşa”, a scris un utilizator.

”Aţi văzut codrii, dar nu aţi văzut poezia”, ”Nu e( De ce nu - mi vii...)”, ”Ati masacrat poezia, si e Calin -file de poveste, mai deschideti si voi o carte”, au reacționat alți internauți. 